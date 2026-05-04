GameStop ofrece 55.500 millones de dólares para comprar eBay

La cadena de tiendas de videojuegos y electrónica GameStop ha presentado una oferta de adquisición no vinculante en efectivo y acciones valorada en 55.500 millones de dólares (47.335 millones de euros) para hacerse con el 100% de eBay.

La propuesta de GameStop contempla el pago de 125 dólares (106,65 euros) por cada acción de eBay, lo que supone una prima del 20% sobre el precio de cierre en la última sesión, de los que el 50% se abonará en efectivo y el otro 50% en acciones ordinarias de GameStop, que ya posee una participación del 5% en el portal de subastas a través de derivados y la titularidad efectiva de acciones ordinarias.

Reducción de costes y presencia física

La cadena de tiendas de videojuegos asegura que, de completar la adquisición, logrará reducir los costes anualizados en 2.000 millones de dólares (1.705 millones de euros) en los doce meses posteriores al cierre de la transacción. Una cifra que incluye un ajuste de unos 1.200 millones en ventas y marketing, así como otros 300 millones de dólares (256 millones de euros) en desarrollo de producto y aproximadamente 500 millones de dólares (426 millones de euros) generales y administrativos.

Así, desde la cadena calculan que "solo con las reducciones de costes, las ganancias diluidas por acción de eBay procedentes de operaciones continuas aumentarían de 4,26 a 7,79 dólares en el primer año". A ello habría que añadir que las aproximadamente 1.600 tiendas de GameStop en Estados Unidos permitirían a eBay consolidar una red nacional para la distribución comercial.

De efectuarse la operación, Ryan Cohen, actual presidente y consejero delegado de GameStop, se convertiría en el consejero delegado de la empresa combinada y no recibirá salario ni bonificaciones en efectivo, y su remuneración dependerá exclusivamente del desempeño de la compañía resultante.