La 'Teoría de las Cortes' de Martínez Marina: la obra clave del liberalismo español que data de 1813

En 1813, en plena crisis política tras la Guerra de la Independencia y en el clima intelectual que rodea a la Constitución de Cádiz, el jurista asturiano Francisco Martínez Marina publica Teoría de las Cortes o grandes juntas nacionales de los reinos de León y Castilla. No se trata de un libro erudito más, ni de una simple reconstrucción histórica.

Es, en realidad, una intervención política de gran calado: un intento deliberado de demostrar que España posee en su propia tradición institucional los fundamentos de un sistema representativo, limitado y contrario al absolutismo. Martínez Marina escribe con un objetivo claro: disputar el relato dominante según el cual la monarquía absoluta sería la forma natural del poder en España.

La biografía del autor ayuda a entender el tono y la ambición de la obra. Nacido en Oviedo en 1754, sacerdote, jurista e historiador del derecho, Martínez Marina ocupó cargos relevantes como la dirección de la Real Academia de la Historia. Fue un intelectual profundamente comprometido con el liberalismo español, en una época en la que ese posicionamiento no era inocuo. Su condición de "clérigo liberal" le valió persecución durante la Guerra de la Independencia y la censura de sus obras. En él conviven la erudición histórica y una clara voluntad reformista: no pretende solo estudiar el pasado, sino activarlo políticamente en el presente.

El libro arranca con una reflexión de fondo sobre la naturaleza del poder político. Martínez Marina reconoce, en abstracto, que la concentración del poder en una sola persona podría parecer eficiente desde el punto de vista teórico. Sin embargo, rechaza frontalmente esa posibilidad en la práctica histórica y humana. Lo hace con una formulación que marca el tono de toda la obra: "el despotismo y la tiranía no ha tenido origen natural, es un monstruoso resultado del abuso del justo poder". La idea es clara: el absolutismo no es una forma legítima ni originaria de gobierno, sino una corrupción del poder político. Esta afirmación tiene implicaciones profundas, porque niega la base ideológica sobre la que se había construido la monarquía absoluta en los siglos anteriores.

A partir de ahí, el autor desarrolla una tesis central que atraviesa todo el libro: la soberanía no reside en el rey, sino en la nación. Para Martínez Marina, la sociedad política nace de un acuerdo entre individuos libres, no de una delegación divina ni de una imposición natural. En sus propias palabras: "la asociación civil es efecto de un convenio. El pueblo es el manantial de toda autoridad". Esta formulación sitúa al

autor en una tradición claramente contractualista, pero con una particularidad importante: no construye esta teoría desde la abstracción filosófica, sino a partir de la historia institucional española. No está importando ideas extranjeras, sino reivindicando una genealogía propia del poder limitado.

El pueblo, origen del poder

En esa línea, insiste en que los reyes no son la fuente del poder, sino su resultado. La monarquía es una institución creada por la comunidad política, no al revés. De ahí su afirmación de que "los reyes –son– hechura de los pueblos, cuya voluntad les dio el ser". Esta inversión del esquema tradicional —del rey como origen al pueblo como origen— es uno de los elementos más disruptivos del libro. No se trata solo de limitar al monarca, sino de redefinir completamente su posición dentro del sistema político.

El instrumento fundamental de ese sistema, según Martínez Marina, son las Cortes. El autor reconstruye su papel histórico en los reinos de León y Castilla como una institución esencial, no decorativa. Las presenta como el verdadero órgano representativo de la nación, con competencias concretas y relevantes. Las Cortes no solo participaban en la elaboración de leyes, sino que intervenían en decisiones clave como la aprobación de impuestos, la sucesión al trono o las cuestiones de guerra y paz.

En particular, subraya un principio que considera fundamental: "no podían los monarcas echar contribuciones sin acuerdo y consentimiento de las Cortes". Esta afirmación conecta directamente con la idea de que el poder fiscal es inseparable de la representación política, un principio que suele asociarse al desarrollo del parlamentarismo en otros contextos, pero que aquí se reivindica como parte de la tradición española.

El retrato del monarca que emerge de este esquema está muy alejado del absolutismo. El rey aparece como un magistrado supremo sometido a la ley y al interés general. No gobierna en función de su voluntad, sino en cumplimiento de un marco jurídico y político que lo precede y lo limita. De hecho, Martínez Marina recuerda que los reyes debían jurar las leyes y comprometerse a respetar los derechos de los pueblos antes de ser plenamente reconocidos. En este sentido, afirma que "los reyes [...] prometían

guardar las leyes del reino y los derechos y libertades de los pueblos". La legitimidad del poder no es automática: depende del cumplimiento de esas obligaciones.

Este planteamiento lleva al autor a una conclusión especialmente relevante: la posibilidad de que la nación reaccione frente al incumplimiento del monarca. Martínez Marina sostiene que, si el rey abusa de su poder o rompe el pacto político, la comunidad tiene derecho a actuar. No se limita a una crítica moral, sino que formula una doctrina política explícita: "puede la sociedad obligarle a abdicar la corona y crear otro nuevo gobierno". Esta idea introduce una noción de responsabilidad política que va más allá de la mera limitación del poder y abre la puerta a mecanismos de sustitución del mismo.

El libro también presta atención a la evolución de la representación política dentro de las Cortes. Martínez Marina describe cómo, con el paso del tiempo, el peso del llamado tercer estado —las ciudades y villas— va creciendo frente a la nobleza y el clero. Este proceso implica una ampliación de la base representativa y una mayor conexión entre las instituciones y la sociedad. No se trata todavía de una representación democrática en sentido moderno, pero sí de un movimiento en esa dirección. El autor interpreta este cambio como una señal de la vitalidad política de la nación y de su capacidad para articular mecanismos de participación más amplios.

Las Cortes, mucho más que un símbolo

Otro aspecto relevante es el control de la gestión pública. Las Cortes no solo tenían funciones legislativas o consultivas, sino también de supervisión. Martínez Marina destaca que el cuerpo representativo tenía derecho a examinar las cuentas del reino y a exigir explicaciones sobre el uso de los recursos públicos: "el cuerpo representativo nacional tuvo siempre derecho de examinar la inversión de los caudales del tesoro público". Este principio introduce una dimensión de rendición de cuentas que resulta fundamental para cualquier sistema político que aspire a limitar el poder.

La influencia de la obra se deja notar en el contexto del primer constitucionalismo español. Aunque no puede afirmarse que determine directamente la redacción de la Constitución de Cádiz, que de hecho se promulga un año antes de su lanzamiento, sí forma parte del clima intelectual que la hace posible. Su aportación principal consiste en ofrecer un relato histórico que legitima las reformas políticas desde dentro de la tradición española. Frente a la acusación de que el liberalismo sería una importación extranjera, Martínez Marina responde mostrando que muchos de sus principios ya estaban presentes, al menos en germen, en las instituciones medievales.

Una crítica al absolutismo con vigencia hoy

Con todo, su interpretación no ha estado exenta de críticas. Parte de la historiografía considera que idealiza el funcionamiento de las Cortes y exagera su capacidad real de limitar al monarca. Es probable que, en su esfuerzo por construir una tradición liberal española, el autor enfatice ciertos aspectos y minimice otros. Sin embargo, incluso desde esta perspectiva, el valor del libro sigue siendo considerable. Más allá de su exactitud histórica, su importancia reside en la construcción de un marco conceptual que permite pensar el poder político en términos de límites, responsabilidad y consentimiento.

Leído hoy, el texto de Martínez Marina mantiene una sorprendente actualidad. Su insistencia en que la autoridad política debe estar fundada en pactos, sometida a leyes y orientada al bien común conecta con debates contemporáneos sobre la legitimidad del poder y el papel de las instituciones. Su crítica del absolutismo como degeneración del poder sigue siendo relevante en cualquier contexto en el que se plantee la concentración excesiva de autoridad. En ese sentido, más que un libro de historia, Teoría de las Cortes puede leerse como una reflexión de largo alcance sobre las condiciones que hacen posible una sociedad política libre.