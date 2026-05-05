Yolanda Díaz, eufórica con los datos del paro: "¡Esta gráfica es increíble!"

Yolanda Díaz, eufórica con los datos del paro. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha protagonizado este martes un vídeo en el que ha comentado las cifras de desempleo y afiliaciones correspondientes al mes de abril.

"¿Pero lo veis esto? ¡Es que esta gráfica es increíble!" ha festejado con una gráfica del paro registrado en la mano. Díaz ha destacado que 62.668 personas han salido de las listas del paro en abril y que estas cifras representan vidas con "más esperanza" y familias que pueden afrontar el final de mes con mayor tranquilidad. Como era de esperar no ha hecho ni una referencia a que, en estos datos, ha influido que la Semana Santa haya caído en abril este año.

Sin embargo, Díaz ha atribuido estos resultados a la implementación de sus "políticas laborales" y, muy especialmente, a la aprobación de la reforma laboral. En este punto, también ha obviado el maquillaje de los fijos discontinuos que no cuentan como parados en las estadísticas, aunque estén en su casa sin trabajar, y que también cuentan como empleo indefinido, aunque trabajen lo mismo que antes.

Díaz ha destacado que abril cerró con la menor cifra de paro juvenil de toda la serie histórica. Aprovechando la coyuntura, ha criticado a quienes anteriormente utilizaban el término nini para referirse a la juventud. "Para eso estamos en el Gobierno, seguimos", ha concluido su exposición.