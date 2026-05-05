Bochornoso homenaje a Teresa Ribera, la ministra de Forestalia, la dana y el cierre nuclear

La que fuera Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya tiene su retrato en el Ministerio que dirige en la actualidad Sara Aagesen. Ésta, quien durante años trabajó codo con codo con Ribera, ha querido rendir homenaje este lunes a su predecesora colocando un retrato de la actual vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea realizado por el fotoperiodista Jesús Hellín. Ha sido la propia Ribera la que ha explicado que quería ser representada en una fotografía para reconocer el trabajo de los fotógrafos que "día a día" siguen la actividad política y que con él "ayudan a entender la realidad que nos rodea", ha dicho.

Durante la presentación los asistentes han elogiado la trayectoria de Ribera dedicada a la acción climática, la transformación energética y la restauración de la naturaleza. Es más, es tal la admiración que Aagesen siente por Ribera que durante su discurso ha dicho que su legado permanece vivo en la hoja de ruta del Ministerio. "En este ministerio seguimos trabajando desde tu trabajo y tu forma de hacer", afirmaba dirigiéndose a su antecesora en el cargo que además de ministra, fue vicepresidenta tercera del Gobierno de Pedro Sánchez, y secretaria de estado de cambio climático con José Luis Rodríguez Zapatero. Así mismo, Sara Aagesen ha destacado el carácter pionero de la gestión de Ribera al unir la agenda de energía con la de medioambiente para crear el Ministerio que hoy conocemos. De ahí que haya elogiado las políticas de desplegó Ribera y que la han convertido en un "referente tanto en España como a nivel internacional".

Sin embargo, no deja de ser curioso que haya hecho este tipo de declaraciones teniendo en cuenta que la gestión de Teresa Ribera, en la actualidad vicepresidenta de la Comisión Europea, está en entredicho por varios motivos. El primero de ellos es que la Comisión va a investigar la obtención irregular de permisos por parte de Forestalia para instalar generadores de energía eólica en Aragón justo en la etapa de Teresa Ribera en el Ministerio.

Pero además el crédito político de Ribera, quien siempre ha defendido el cierre de las centrales nucleares, ha quedado muy tocado. Sobre todo porque la apuesta europea para conseguir una mayor autonomía energética, la reducción de precios en la factura y una mayor competitividad va en la dirección contraria a la de la española. De hecho el pasado mes de marzo cuando la Comisión presentó su nuevo plan energético, Ribera se ausentó tal y como contamos en Libertad Digital.

Y no está de más recordar que la exministra Teresa Ribera, quien llegó al cargo en 2018, lo abandonó para irse a Europa en noviembre de 2024, cuando no hacía ni un mes se habían producido las trágicas riadas por la DANA en la Comunidad Valenciana dejando 229 fallecidos.

Mucho se ha hablado en estos dos años de las responsabilidades de aquellos que no enviaron el mensaje de alerta a la población a tiempo pero no está de más recordar que el desbordamiento del Barranco del Poyo se podría haber evitado con un plan para drenar y encauzar sus aguas de haberse aprobado. Sin embargo ese plan fue archivado en 2021 por el Ministerio de Ribera.