Bruselas se prepara ante el desabastecimiento de queroseno: "La crisis energética más grave de la historia"

La guerra de Irán, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la contracción de la producción de crudo ya amenazan al sector de la aviación. Después de que Suecia alertara del riesgo de racionamiento de combustible para la aviación por la guerra en Oriente Medio, la Comisión Europea ya prepara un plan para afrontar diferentes escenarios.

Así lo ha confirmado el comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jørgensen, quien este martes ha recordado que, no obstante, por el momento no se han registrado problemas de suministro de hidrocarburos en el bloque comunitario asociados al bloqueo del estrecho de Ormuz.

¿Desabastecimiento de queroseno?

Según ha confirmado este martes el comisario de Energía de la UE, Dan Jørgensen, la Comisión Europea trabaja en la preparación de distintos escenarios ante la posibilidad de que puedan producirse tensiones en el abastecimiento energético, con especial atención al queroseno. Concretamente, estas declaraciones se han producido tras una reunión con el ministro de Energía de Moldavia, Dorin Junghietu, en un contexto de seguimiento de la situación en Oriente Próximo y su impacto en los mercados energéticos internacionales.

Así, Jørgensen ha subrayado que la Unión Europea no se encuentra todavía en una situación de interrupción del suministro, aunque insiste en que el bloque se está preparando ante posibles escenarios adversos. "Seguimos preparándonos para una situación en la que pueda haber problemas de seguridad de suministro, no estamos ahí aún pero puede ocurrir, especialmente en queroseno", ha explicado, añadiendo que "la esperanza no es una estrategia", en referencia a la necesidad de planificación ante posibles disrupciones en los mercados energéticos internacionales.

De este modo, el responsable comunitario ha defendido que el seguimiento de la situación es constante y que el objetivo de la Comisión es anticiparse a cualquier escenario que pueda afectar al abastecimiento de energía en los Estados miembros. Así, ha señalado que es pronto para determinar cuándo podría restablecerse una situación de normalidad en los flujos energéticos internacionales, subrayando que, incluso en el mejor de los escenarios posibles, la situación actual presenta una gravedad significativa por el impacto sobre infraestructuras energéticas clave.

En este contexto, advirtió de que las consecuencias del actual escenario podrían prolongarse en el tiempo más allá de la resolución inmediata de las tensiones en la zona del estrecho de Ormuz. "El mundo se enfrenta a lo que probablemente sea la crisis energética más grave de la historia", ha señalado.

Así las cosas, en su intervención, Jørgensen también se refirió al impacto económico que está teniendo la actual situación energética sobre la Unión Europea. Según indicó, el bloque ha tenido que asumir un incremento de costes significativo en la compra de combustibles fósiles, cifrando en 30.000 millones de euros el gasto adicional realizado en este contexto, sin que ello haya supuesto la obtención de un suministro adicional equivalente.

Estrategia de la Unión Europea

De cara al medio y largo plazo, Jørgensen ha defendido la necesidad de que la Unión Europea acelere su estrategia energética para reducir vulnerabilidades. Entre las prioridades menciona el refuerzo de las interconexiones entre Estados miembros, una mayor diversificación de las fuentes de suministro, la expansión de las energías limpias y una integración más profunda del mercado energético europeo.

Con todo, el comisario enmarca estas medidas en un esfuerzo más amplio para mejorar la resiliencia del sistema energético comunitario ante crisis externas. En este sentido, ha señalado que la situación actual pone de relieve que la dependencia energética no debe entenderse únicamente como un factor económico, sino también como una cuestión de seguridad estratégica.