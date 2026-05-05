El eclipse desata el furor turístico: 7.300 empleos y 360 millones de impacto en siete días

España se prepara para un hito económico sin precedentes gracias a la astronomía. El eclipse solar del próximo mes de agosto generará un impacto de 360 millones de euros en apenas siete días, consolidando al sector del alojamiento de corta duración como el pilar fundamental para absorber la demanda en la España interior.

El motor del Trío Ibérico

Según el último informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI), este gasto turístico, impulsado en un 80% por viajeros internacionales, será el punto de partida de una serie de fenómenos astronómicos que inyectarán más de 1.300 millones de euros en la economía nacional durante los próximos tres años. El evento no solo dinamizará el sector servicios, sino que aportará 421 millones de euros en valor añadido bruto (VAB) y propiciará la creación de aproximadamente 7.300 puestos de trabajo.

El beneficio para las arcas públicas también será notable, con una recaudación fiscal prevista de 146 millones de euros. El estudio subraya que el perfil del visitante es de "alto valor" y gran movilidad, atraído especialmente por el entorno rural para garantizar una observación óptima sin contaminación lumínica.

La Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

La distribución de la riqueza no será uniforme. La Comunidad Valenciana se sitúa como la región más beneficiada, con ingresos que superarán los 130 millones de euros. Le siguen la Comunidad de Madrid con 54 millones, Castilla y León con 37 millones y Aragón con 25 millones. Otras regiones como Galicia (24 millones) y el País Vasco (21 millones) también registrarán cifras significativas.

Este flujo de capital permitirá, según los expertos, una desestacionalización real del turismo, dirigiendo el dinero hacia destinos que habitualmente quedan fuera de los circuitos convencionales de verano.

El alquiler vacacional ante la escasez hotelera

Uno de los puntos críticos señalados por AFI es la limitada infraestructura de hospitalidad tradicional en las zonas de mayor visibilidad. El informe revela que el 47% de los municipios rurales situados en la trayectoria de la totalidad no cuentan con hoteles suficientes para absorber el aluvión de visitantes.

Se estima que unos 47.500 viajeros quedarían sin alojamiento si no se contara con la oferta de viviendas de uso turístico. Por ello, los analistas instan a las administraciones a implementar un marco regulatorio "flexible y diferenciado" que proteja la singularidad de las zonas rurales y permita exenciones temporales a los límites del alquiler de corta duración durante la semana del eclipse.

Perspectivas y desestacionalización hasta 2028

El fenómeno de 2026 es solo el inicio de un ciclo que se extenderá hasta 2028, atrayendo a otros 681.000 turistas adicionales. Especial relevancia cobra el eclipse de enero de 2028, que por su fecha invernal contribuirá de forma decisiva a romper la estacionalidad del turismo rural. El informe de AFI concluye que es imperativo incentivar la profesionalización y digitalización de los propietarios rurales para asegurar que estos pequeños municipios se integren plenamente en la economía digital.