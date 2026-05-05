El Gobierno aumenta hasta 37.017 las plazas en la nueva Oferta de Empleo Público pero no satisface a los sindicatos

Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta Pública de Empleo para 2026 que este año presenta algunas novedades. No tanto en el número de plazas ofertadas sino en la tipología de la mismas. Según ha explicado el Ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López en rueda de prensa la oferta pública global es similar a la del año pasado aunque "ligeramente superior", decía al pasar de 36.588 plazas en 2025 a 37.017 este 2026. De las cuales 27.232 son vacantes para la Administración General del Estado y 9.785 para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.

La principal novedad reside en la digitalización de la Administración Central. Un objetivo que se ha marcado la cartera para la Transformación Digital bajo la premisa de que el 83% de los ciudadanos españoles ya tiene alguna relación a través de la vía digital con la Administración. El dato lo ha dado el propio López haciendo alusión a un informe de la Comisión Europea y del que se desprende que nos encontramos ocho puntos por encima de la media europea. "Por tanto, los ciudadanos españoles ya están acostumbrados" a hacer así los tramites, lo justificaba. Por eso lo que pretende es además de digitalizar la Administración, incluir la Inteligencia Artificial "con el objetivo de mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos", explicaba Óscar López.

La aclaración sobre que será algo que beneficie a los españoles no está de más que el ministro la recuerde, pues el debate sobre los efectos que la Inteligencia Artificial tendrá en el mundo del trabajo está a la orden del día. Por eso ha querido dejar claro que el hecho de incluir esta tecnología no va a hacer que se sustituyan puestos de trabajo. " Vamos a transformar el empleo público, pero vamos a seguir creando empleo público. Por lo tanto vamos a transformar empleos y no a destruir empleos", zanjaba.

El ministro ha anunciado que se van a destinar más de 1.700 puestos para las TIC -un 45% más que en la anterior oferta- y que se convocarán por primera vez en la historia de la Administración Pública plazas de especialistas de IA, ciberseguridad y Ciencias del dato. Pero no sólo eso, también va a fomentar la formación competencial de los nuevos trabajadores públicos "introduciendo en todos los procesos selectivos formación específica obligatoria en IA", según ha explicado. Así mismo con esta Oferta de Empleo Público prevé incrementar un 200% las vacantes del cuerpo de tecnologías de la información.

Tal y como ha relatado desde la Moncloa, "con esta oferta pública de empleo nos planteamos dar un salto trascendental y por eso nos fijamos el objetivo que es digitalizar al menos otro 25% de los servicios que presta la Administración". Pero no sólo eso, lo que el Gobierno quiere es olvidarse de la tasa de reposición para sustituir unos funcionarios por otros fijándose sólo en el número, para pasar a diseñar un plan de empleo público que se adapte a las necesidades del momento. "Esta oferta no está hecha en función de cuántas bajas tienes y cuántas altas te pongo sino qué prioridades tiene el país y qué prioridades tiene el Gobierno", explicaba para justificar que las plazas estén dirigidas sobre todo a áreas de transformación digital, transición energética, prevención de emergencias climáticas, refuerzo de la ciberseguridad, estrategia comercial, la mejora de infraestructuras y el transporte, la capacidad de defensa o la gestión de la nacionalidad para la regularización de inmigrantes, entre otras.

Los sindicatos en contra

Sin embargo, ya antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, los sindicatos se han mostrado en contra. Por segundo año consecutivo UGT, CCOO y CSIF no se han sumado a la Oferta de Empleo Público porque no han podido pactar el número de plazas durante la mesas de negociación. Desde CSIF, que es el sindicato más representativo en las administraciones públicas, lo rechazan por considerar lo insuficiente ya que solamente se crean 217 plazas de nuevo ingreso respecto al año pasado y recuerdan que el Gobierno tiene pendiente convocar más de 9.000 de personal laboral de las Ofertas de 2023, 2024 y 2025. Por eso le exigen al ministro Óscar López que explique con detalle el reparto de plazas, porque la Administración "está desbordada", denuncian. De ahí que mañana CSIF se vaya a concentrar frente a la Secretaría de Estado de Hacienda para reclamar mejoras y más efectivos en la Agencia Tributaria.