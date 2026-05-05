Hablan los funcionarios sin plaza que cobran 1.060 euros sin trabajar: "He tenido que tomar pastillas para dormir"

Joel tiene 27 años, es de Barcelona y es uno de los miles de funcionarios que se encuentran sin plaza y cobrando 1.060 euros al mes por estar en casa sin poder trabajar. Desde el Gobierno de España no se da la cifra oficial de cuántos funcionarios hay en esta situación, aunque medios como ABC apuntan a más de 4.000 opositores. "Mi situación es de agobio, estoy decepcionado", cuenta este joven a Libre Mercado.

"Contaba con tener un salario y una estabilidad que todavía no tengo. Estoy viviendo en casa de mis padres y llevo meses sin poder independizarme porque no puedo. Una cosa es que se puedan retrasar, pero esto ya es demasiado" dice.

Así pues, más de 4.000 opositores que ganaron su plaza para el Cuerpo de Gestión Civil del Estado (A2) en la convocatoria de julio de 2024 siguen a día de hoy sin tener un destino asignado y están cobrando un sueldo público de 1.060 euros sin trabajar, que es algo más de la mitad de lo que les pertenecerá cobrar cuando tengan una plaza asignada y se incorporen a su puesto de trabajo.

Además, según informa ABC, el Ministerio de Función Pública ha enviado una nota informativa a los interinos para comunicarles que su plaza "va a ser ofertada para la cobertura de los futuros funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado" y que "previsiblemente serán nombrados a finales de este mes de mayo o principios de junio". De esta forma, en teoría estos funcionarios que actualmente se encuentran sin plaza y cobrando encontrarían una solución a su problemática.

Más plazas

También este mismo martes el Consejo de ministros ha aprobado una nueva Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General del Estado (AGE), correspondiente al año 2026, con un total de 37.017 plazas, repartidas en 27.232 plazas ofertadas para la Administración General del Estado (AGE) y 9.785 plazas para los Cuerpos de Seguridad del Estado. De las 27.232 plazas ofertadas para la AGE, 20.541 corresponden al acceso por turno libre y las restantes 6.345 serían para promoción interna.

La reacción del Gobierno viene después de que se hayan producido multitud de quejas por parte de los funcionarios que llevan meses esperando una plaza sin que se les haya dado ninguna respuesta, cobrando mientras tanto la mitad de su salario por no hacer nada.

Otros testimonios

Uno de estos opositores afectados relataba a Antena 3: "No puedo alquilar un piso, no puedo firmar un contrato ni siquiera buscar una habitación porque no sé dónde voy a vivir".

Otro de estos funcionarios sin plaza expresaban: "Hemos renunciado incluso a trabajos previos. Confiábamos en que los plazos iban a ser parecidos a los que habían sido siempre". Asimismo, otro de los afectados, de nombre Christian, cuenta a ABC que "he tenido que tomar pastillas para dormir. Yo no quiero cobrar por no trabajar".