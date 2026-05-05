La gasolina y el diésel registran nuevas subidas: así están los precios por provincias

La media de los carburantes este 5 de mayo se sitúa en 1,711 euros. La gasolina Sin Plomo 95 aumenta de 1,546 a 1,548 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 pasa de 1,717 a 1,718 euros por litro.
En cuanto al diésel, el Gasóleo A sube de 1,744 a 1,745 euros por litro y el Gasóleo A+ de 1,833 a 1,834 euros por litro, manteniendo así una tendencia de incrementos muy moderados.
Diferencia entre provincias
En la gasolina Sin Plomo 95, el precio más bajo se encuentra en Sevilla con 1,533 euros, mientras que el más alto corresponde a Barcelona con 1,611 euros. En la Sin Plomo 98, Murcia presenta el precio más barato con 1,695 euros y Toledo el más caro con 1,764 euros.
En el Gasóleo A, el coste más bajo está en Toledo con 1,745 euros, frente al más elevado en Vizcaya con 1,804 euros. Por último, en el Gasóleo A+, Toledo vuelve a ser la provincia más económica con 1,769 euros, mientras que Sevilla registra el precio más alto con 1,859 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,574 euros
- Sin Plomo 98: 1,738 euros
- Gasóleo A: 1,758 euros
- Gasóleo A+: 1,816 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,611 euros
- Sin Plomo 98: 1,75 euros
- Gasóleo A: 1,758 euros
- Gasóleo A+: 1,832 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,568 euros
- Sin Plomo 98: 1,745 euros
- Gasóleo A: 1,775 euros
- Gasóleo A+: 1,856 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,533 euros
- Sin Plomo 98: 1,733 euros
- Gasóleo A: 1,773 euros
- Gasóleo A+: 1,859 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,605 euros
- Sin Plomo 98: 1,743 euros
- Gasóleo A: 1,775 euros
- Gasóleo A+: 1,851 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,606 euros
- Sin Plomo 98: 1,764 euros
- Gasóleo A: 1,745 euros
- Gasóleo A+: 1,769 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,56 euros
- Sin Plomo 98: 1,695 euros
- Gasóleo A: 1,767 euros
- Gasóleo A+: 1,832 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,609 euros
- Sin Plomo 98: 1,743 euros
- Gasóleo A: 1,804 euros
- Gasóleo A+: 1,844 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,57 euros
- Sin Plomo 98: 1,748 euros
- Gasóleo A: 1,791 euros
- Gasóleo A+: 1,816 euros
La Coruña
- Sin Plomo 95: 1,566 euros
- Sin Plomo 98: 1,714 euros
- Gasóleo A: 1,77 euros
- Gasóleo A+: 1,839 euros
Los precios pueden cambiar a lo largo de la jornada.