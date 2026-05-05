La gasolina y el diésel registran nuevas subidas: así están los precios por provincias

La media de los carburantes este 5 de mayo se sitúa en 1,711 euros. La gasolina Sin Plomo 95 aumenta de 1,546 a 1,548 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 pasa de 1,717 a 1,718 euros por litro.

En cuanto al diésel, el Gasóleo A sube de 1,744 a 1,745 euros por litro y el Gasóleo A+ de 1,833 a 1,834 euros por litro, manteniendo así una tendencia de incrementos muy moderados.

Diferencia entre provincias

En la gasolina Sin Plomo 95, el precio más bajo se encuentra en Sevilla con 1,533 euros, mientras que el más alto corresponde a Barcelona con 1,611 euros. En la Sin Plomo 98, Murcia presenta el precio más barato con 1,695 euros y Toledo el más caro con 1,764 euros.

En el Gasóleo A, el coste más bajo está en Toledo con 1,745 euros, frente al más elevado en Vizcaya con 1,804 euros. Por último, en el Gasóleo A+, Toledo vuelve a ser la provincia más económica con 1,769 euros, mientras que Sevilla registra el precio más alto con 1,859 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,574 euros

Sin Plomo 98: 1,738 euros

Gasóleo A: 1,758 euros

Gasóleo A+: 1,816 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,611 euros

Sin Plomo 98: 1,75 euros

Gasóleo A: 1,758 euros

Gasóleo A+: 1,832 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,568 euros

Sin Plomo 98: 1,745 euros

Gasóleo A: 1,775 euros

Gasóleo A+: 1,856 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,533 euros

Sin Plomo 98: 1,733 euros

Gasóleo A: 1,773 euros

Gasóleo A+: 1,859 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,605 euros

Sin Plomo 98: 1,743 euros

Gasóleo A: 1,775 euros

Gasóleo A+: 1,851 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,606 euros

Sin Plomo 98: 1,764 euros

Gasóleo A: 1,745 euros

Gasóleo A+: 1,769 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,56 euros

Sin Plomo 98: 1,695 euros

Gasóleo A: 1,767 euros

Gasóleo A+: 1,832 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,609 euros

Sin Plomo 98: 1,743 euros

Gasóleo A: 1,804 euros

Gasóleo A+: 1,844 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,57 euros

Sin Plomo 98: 1,748 euros

Gasóleo A: 1,791 euros

Gasóleo A+: 1,816 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,566 euros

Sin Plomo 98: 1,714 euros

Gasóleo A: 1,77 euros

Gasóleo A+: 1,839 euros

Los precios pueden cambiar a lo largo de la jornada.