Los clientes de Amazon.es ya pueden usar Bizum para pagar su suscripción Prime

Los clientes de Amazon en España ahora tienen a su disposición Bizum como método de pago para su suscripción Prime, que incluye lo mejor en compras y entretenimiento, acceso a eventos exclusivos de ofertas como Prime Day y entregas más rápidas, entre muchas otras ventajas. De este modo, además de pagar con Bizum por sus compras en amazon.es como ya era posible, ahora también pueden pagar por su suscripción Prime.

Con esta novedad, Amazon indicó que expande su compromiso con los clientes españoles al ampliar las alternativas de pagos fáciles y seguros, simplificando al mismo tiempo la experiencia de compra para los usuarios de Bizum. Bizum es uno de los métodos de pago más reconocidos en España, con 31 millones de usuarios y una media de más de 3,4 millones de transferencias instantáneas diarias en 2025.

"El proceso de pago es un elemento fundamental de la experiencia de compra online. Por eso no dejamos de innovar e incorporar soluciones que ayuden a nuestros clientes a comprar los productos que desean en las mejores condiciones, de forma fácil, cómoda y segura. Bizum es una de las formas de pago más populares en España. Nuestros clientes ya pagan sus compras con Bizum, por lo que estamos encantados de que puedan pagar por este medio, también su suscripción Prime", ha destacado Ruth Díaz, directora general de Amazon en España.

Compromiso con el cliente

Según Ángel Nigorra, consejero delegado de Bizum, "el anuncio de hoy es un hito muy relevante para nosotros y para el ecosistema de pagos en España. Que Amazon adopte Bizum como método de pago para suscripciones refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones digitales sencillas, seguras y adaptadas a las necesidades reales de los usuarios. Estamos orgullosos de compartir con Amazon el mismo espíritu innovador y orientado al cliente; este paso consolida a Bizum como un medio de pago cotidiano, también para servicios de suscripción y pagos recurrentes".

Amazon señaló que Prime "reúne ahorro, comodidad y entretenimiento en una única suscripción. Las entregas rápidas y gratuitas se han convertido en uno de los grandes beneficios de la suscripción Prime, que está diseñada para hacer la vida más fácil a los clientes, permitiéndoles además ahorrar en gastos de envío y recibir todo aquello que necesitan de forma rápida y sencilla". En 2025, Amazon entregó más de 190 millones de productos el mismo día o al día siguiente. Durante este mismo año, millones de clientes Prime utilizaron el servicio 'Entrega Hoy' disponible en 16 ciudades y que les permite recibir su pedido en el mismo día y cómodamente en casa, en el punto de recogida o Amazon Lockers que elijan.

Además, los clientes Prime disfrutan de una importante oferta en entretenimiento "gracias a todas las ventajas que ofrece la suscripción Prime". Entre ellas, se encuentran el catálogo de películas, series, documentales y entretenimiento en directo de Prime Video, las más de 100 millones de canciones y podcasts sin anuncios de Amazon Music Prime, los videojuegos gratuitos en Luna, el almacenamiento ilimitado de fotos con Amazon Photos o la selección de eBooks, audiolibros, revistas y cómics incluidos en la suscripción Prime.

La suscripción Prime permite a los clientes disfrutar de otras ventajas exclusivas, entre las que destacan el acceso a eventos de ofertas exclusivos como Prime Day, gastos de envío más bajos y envíos gratuitos en Amazon Fresh, el supermercado online de Amazon y entregas gratuitas ilimitadas en pedidos a partir de 15 € en restaurantes de Just Eat.

La suscripción Prime tiene un coste anual de 49,90 euros, que incluye un período de prueba gratuito de 30 días para nuevas suscripciones, o bien un coste mensual de 4,99 euros. Además, tanto jóvenes de 18 a 22 años como estudiantes, independientemente de su edad, pueden acceder a la suscripción Prime a mitad de precio y disfrutar de todos sus beneficios por solo 2,49 € al mes o 24,95 € al año, durante un máximo de cuatro años. Y es que, Prime para jóvenes de 18 a 22 años y estudiantes incluye también un periodo de prueba gratuito de 90 días, registrándose en amazon.es/joinstudent.

Bizum

Para empezar a disfrutar de este nuevo servicio hay que añadir Bizum a los métodos de pago de Amazon, indicando el número de teléfono móvil vinculado a tu cuenta de Bizum. Una vez añadido como método de pago, se puede seleccionar durante el proceso de suscripción sin necesidad de introducir ningún dato adicional. También hay la opción de establecer Bizum como método de pago predeterminado.

Amazon informó de que estas transacciones están protegidas por la tecnología que Amazon ha desarrollado, así como por la Garantía de la A a la Z de Amazon. Para más información sobre cómo realizar un pedido en Amazon utilizando Bizum se puede acceder a 'amazon.es/bizum'.