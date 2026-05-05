Sánchez habría vulnerado normas europeas cuando avanzó datos de empleo vestido con la camiseta española

El pasado mes de abril, Pedro Sánchez publicó un vídeo vestido con la camiseta de la selección española de fútbol y el número 22 a la espalda para presumir de datos de empleo. El presidente se ponía la medalla sin ser consciente, o quizá sí, de que adelantar estadísticas vulnera leyes españolas y europeas que buscan, precisamente, evitar el uso inadecuado de datos en beneficio propio. Por ello, el PP ha emprendido una ofensiva parlamentaria que exige responsabilidades.

Las cifras debía haberlas hecho públicas el Servicio Público de Empleo, pero Sánchez se adelantó más de media hora, vulnerando así el principio de igualdad de acceso a la información estadística, difusión pública simultánea y secreto estadístico, que recogen la Ley de la Fundación Estadística Pública de 1989, el Sistema Estadístico Europeo y el Código de Buenas Prácticas de Eurostat.

En ellas se recoge que "todos los usuarios tienen igual acceso y al mismo tiempo a la publicación de estadísticas. El acceso privilegiado de cualquier usuario externo previo a la publicación general establecida tiene carácter limitado, controlado y público. Si se producen filtraciones, se revisan los acuerdos de acceso privilegiado a fin de garantizar la imparcialidad".

Por ello, el PP ha registrado hasta cinco preguntas al respecto para que el Gobierno responda si "se plantea actuar frente a esta evidente responsabilidad política" o va a "tomar alguna decisión para impedir la repetición de estas vulneraciones". El grupo de Ester Muñoz pregunta, además, si "el Gobierno va a comunicar a las autoridades de la UE que Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha podido vulnerar la normativa europea".

El PPE denunció lo ocurrido ante la Comisión Europea, a la que exige tomar medidas e investigar los hechos. El grupo parlamentario en el Congreso interpela al Ejecutivo para "instruir expediente informativo al objeto de dilucidar posibles responsabilidades administrativas por parte de Pedro Sánchez Pérez-Castejón".

Pregunta, además, si el presidente "va a rectificar la falsedad de sus afirmaciones al confundir conceptos como afiliados y afiliaciones", que denunció Libertad Digital, porque implicaba engordar las cifras de forma deliberada. Una manipulación que supone elevarla en más de 880.000 personas, ya que no es lo mismo el número de afiliados que de afiliaciones, dado que una misma persona puede ocupar varios puestos de trabajo.