¿Cuánto cuesta llenar el depósito este 6 de mayo? Estos son los precios por provincia

La media de los precios de los combustibles este 6 de mayo es 1,7125 euros por litro. Si se compara el precio de ayer con el de hoy, en la Sin Plomo 95 se pasa de 1,549 euros a 1,550 euros, en la Sin Plomo 98 también hay un incremento de 1,719 euros a 1,720 euros. En el Gasóleo A el precio sube de 1,744 euros a 1,745 euros y, por último, en el Gasóleo A+ el precio pasa de 1,834 euros a 1,835 euros por litro.

Diferencia entre provincias

En el caso de la Sin Plomo 95, el precio más barato se encuentra en Sevilla con 1,539 euros, mientras que el más caro está en Barcelona con 1,620 euros. Para la Sin Plomo 98, la provincia donde resulta más económica es Murcia con 1,693 euros, y la más cara es Toledo con 1,770 euros.

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Si hablamos del Gasóleo A, el precio más bajo se da en Toledo con 1,745 euros, mientras que el más alto corresponde a Guadalajara con 1,793 euros. Por último, en el Gasóleo A+, el coste más reducido se encuentra en Toledo con 1,79 euros, mientras que el más elevado se registra en Zaragoza con 1,865 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,577 euros

Sin Plomo 98: 1,733 euros

Gasóleo A: 1,76 euros

Gasóleo A+: 1,819 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,62 euros

Sin Plomo 98: 1,75 euros

Gasóleo A: 1,763 euros

Gasóleo A+: 1,838 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,565 euros

Sin Plomo 98: 1,74 euros

Gasóleo A: 1,774 euros

Gasóleo A+: 1,856 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,539 euros

Sin Plomo 98: 1,731 euros

Gasóleo A: 1,78 euros

Gasóleo A+: 1,862 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,609 euros

Sin Plomo 98: 1,744 euros

Gasóleo A: 1,777 euros

Gasóleo A+: 1,865 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,605 euros

Sin Plomo 98: 1,77 euros

Gasóleo A: 1,745 euros

Gasóleo A+: 1,79 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,56 euros

Sin Plomo 98: 1,693 euros

Gasóleo A: 1,77 euros

Gasóleo A+: 1,833 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,597 euros

Sin Plomo 98: 1,743 euros

Gasóleo A: 1,788 euros

Gasóleo A+: 1,84 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,57 euros

Sin Plomo 98: 1,749 euros

Gasóleo A: 1,793 euros

Gasóleo A+: 1,825 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,565 euros

Sin Plomo 98: 1,715 euros

Gasóleo A: 1,77 euros

Gasóleo A+: 1,83 euros

Los precios pueden sufrir modificaciones a lo largo del día.