¿Cuánto cuesta llenar el depósito este 6 de mayo? Estos son los precios por provincia

La media de los precios de los combustibles este 6 de mayo es 1,7125 euros por litro. Si se compara el precio de ayer con el de hoy, en la Sin Plomo 95 se pasa de 1,549 euros a 1,550 euros, en la Sin Plomo 98 también hay un incremento de 1,719 euros a 1,720 euros. En el Gasóleo A el precio sube de 1,744 euros a 1,745 euros y, por último, en el Gasóleo A+ el precio pasa de 1,834 euros a 1,835 euros por litro.
Diferencia entre provincias
En el caso de la Sin Plomo 95, el precio más barato se encuentra en Sevilla con 1,539 euros, mientras que el más caro está en Barcelona con 1,620 euros. Para la Sin Plomo 98, la provincia donde resulta más económica es Murcia con 1,693 euros, y la más cara es Toledo con 1,770 euros.
>
Si hablamos del Gasóleo A, el precio más bajo se da en Toledo con 1,745 euros, mientras que el más alto corresponde a Guadalajara con 1,793 euros. Por último, en el Gasóleo A+, el coste más reducido se encuentra en Toledo con 1,79 euros, mientras que el más elevado se registra en Zaragoza con 1,865 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,577 euros
- Sin Plomo 98: 1,733 euros
- Gasóleo A: 1,76 euros
- Gasóleo A+: 1,819 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,62 euros
- Sin Plomo 98: 1,75 euros
- Gasóleo A: 1,763 euros
- Gasóleo A+: 1,838 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,565 euros
- Sin Plomo 98: 1,74 euros
- Gasóleo A: 1,774 euros
- Gasóleo A+: 1,856 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,539 euros
- Sin Plomo 98: 1,731 euros
- Gasóleo A: 1,78 euros
- Gasóleo A+: 1,862 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,609 euros
- Sin Plomo 98: 1,744 euros
- Gasóleo A: 1,777 euros
- Gasóleo A+: 1,865 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,605 euros
- Sin Plomo 98: 1,77 euros
- Gasóleo A: 1,745 euros
- Gasóleo A+: 1,79 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,56 euros
- Sin Plomo 98: 1,693 euros
- Gasóleo A: 1,77 euros
- Gasóleo A+: 1,833 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,597 euros
- Sin Plomo 98: 1,743 euros
- Gasóleo A: 1,788 euros
- Gasóleo A+: 1,84 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,57 euros
- Sin Plomo 98: 1,749 euros
- Gasóleo A: 1,793 euros
- Gasóleo A+: 1,825 euros
La Coruña
- Sin Plomo 95: 1,565 euros
- Sin Plomo 98: 1,715 euros
- Gasóleo A: 1,77 euros
- Gasóleo A+: 1,83 euros
Los precios pueden sufrir modificaciones a lo largo del día.