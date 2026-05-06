El PP acusa al ministro de Hacienda de falsear su currículum al vender unas prácticas como puesto de consultor

Justo después de llevar un mes en el cargo, el ministro de Hacienda, Arcadi España (que ha sustituido a María Jesús Montero al frente del ministerio), ha protagonizado su primera gran polémica. El Partido Popular le acusa de haber falseado su currículum vitae al presentar unas prácticas realizadas en la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) como si se tratara de un puesto de consultor.

El nuevo ministro de Hacienda ha sido acusado hoy por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana de haber hecho creer durante años que había desempeñado el cargo de consultor en AFI, algo que no se corresponde con la realidad, según afirman los populares.

Así lo ha señalado el PPCV este martes en su cuenta de X:

🔴SORPRESA: Hacienda modifica el currículum del ministro Arcadi España tras confirmarse que mintió en el mismo. ➡️Primero fue Bernabé con sus carreras fantasma y ahora es el nuevo ministro valenciano sanchista. El sanchismo es el denominador común de la mentira🤥👇🏼… — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) April 28, 2026

En el post, el PP de la Comunidad Valenciana afirma que Hacienda ha modificado el currículum del ministro tras confirmarse que mintió. La realidad es que, si acudimos a la ficha del ministro en la página web de la Moncloa veremos que en su trayectoria política y profesional no figura ningún puesto de trabajo en Analistas Financieros Internacionales, sino que simplemente se dice al final de su CV que "ha ejercido en el ámbito privado como consultor".

Sin embargo, y aquí puede estar la trampa del ministro socialista, si buceamos en algunos documentos del PSOE valenciano sí que nos encontramos con que en su currículum se afirma lo siguiente en el año 2018: "Arcadi España ha trabajado como consultor en el Grupo de Analistas Financieros Internacionales".

De "consultor en AFI" a simplemente "consultor"

Resulta llamativo que ahora no se incluya el nombre de la empresa en la que supuestamente ejerció como consultor, aunque si aparezca el nombre de esa misma consultoría para decir que posee un Máster en Dirección y Gestión Pública por Analistas Financieros Internacionales.

Sea cierto o no que el ministro Arcadi España haya estado afirmando durante años que trabajó como consultor cuando realmente no lo era, lo cierto es que resulta extraño que ahora, en su currículum oficial, se limite a indicar que "ha ejercido en el ámbito privado como consultor", cuando durante años había especificado que ese cargo lo desempeñó concretamente en AFI.