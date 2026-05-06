El precio del petróleo se desploma más de un 10% y baja de los 100 dólares: ¿qué está pasando en los mercados?

Continúa la volatilidad financiera en un contexto marcado por el conflicto de Oriente Medio, sobre todo por la evolución del precio del petróleo y la contracción de la producción de crudo, especialmente afectado por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Así las cosas, el crudo se ha encarecido de forma significativa en las últimas semanas y, ante la posibilidad de desabastecimiento, distintos países han puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar un plan para hacer frente a una hipotética situación de estas características. No obstante, este miércoles el precio del crudo está registrando importantes caídas que, a mitad de sesión, superan el 10%.

Caída del petróleo

El principal factor que está afectando a la cotización del petróleo en las últimas semanas es el conflicto en Oriente Medio, dado que la región supone uno de los lugares más importantes a nivel mundial en relación con la producción y transporte de crudo. De este modo, el precio del petróleo ha registrado diferentes subidas en los momentos en los que se recrudecían las hostilidades y, cuando el conflicto parecía acercarse a su fin, se pausaban estos movimientos al alza.

Precisamente, después de que el medio Axios haya informado de que EEUU e Irán están cerca de cerrar un memorando de acuerdo para poner fin a la guerra de Irán, este miércoles el precio del crudo está experimentando importantes caídas que superan el 10%. Como podemos comprobar a continuación, a las 13:30 de este miércoles, según los datos de cotización en tiempo real, el precio del petróleo Brent caía un 10,44%, situándose en los 98,4 dólares. De hecho, el Brent no se situaba por debajo de los 100 dólares desde el pasado 22 de abril.

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Del mismo modo, a esta misma hora, la caída del crudo West Texas era del 11,28%, hasta los 90,73 dólares. Por su parte, el gas natural TTF, el de referencia en Europa, también se hunde el 12,62%, hasta los 41,18 euros el megavatio hora.

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Con todo, cabe recordar que la posibilidad de que EEUU e Irán lleguen a un acuerdo para poner fin al conflicto se ha conocido sobre las 11:00 de esta mañana, en la que, según funcionarios estadounidenses, la Casa Blanca estaría cerca de llegar a un acuerdo con Irán "sobre un memorando de entendimiento de una página". De esta forma, se podría poner fin a la guerra de Irán y se establecería un marco para las negociaciones nucleares.