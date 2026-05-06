Euforia entre los trabajadores de Almaraz por la votación europea: "Ir a contracorriente tiene un coste demasiado alto"

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles el informe a favor de la continuidad de Almaraz surgido de la visita a la central que hizo una delegación de eurodiputados hace unos meses. La votación, no vinculante pero que presiona un poco más al Gobierno de Pedro Sánchez en los meses críticos sobre el cierre, ha sido celebrada por los trabajadores, alcaldes, vecinos y empresarios que están aglutinados en la plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro y que fue la que llevó esta petición a Bruselas.

"Este informe del Parlamento Europeo da un respaldo incontestable a la necesidad de que Almaraz continúe por tres motivos fundamentales: para garantizar el suministro eléctrico de nuestro país, para completar el compromiso con la transición energética y para mantener y crear industrias y empleo local de calidad que evite la despoblación. España no puede ser un verso suelto dentro de Europa. Ir a contracorriente de todos nuestros países vecinos tiene un coste demasiado alto que no tendrá vuelta atrás si Almaraz y el resto del parque nuclear echan el cierre", ha señalado Fernando Sánchez, presidente de la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’ y alcalde de Belvis de Monroy, próximo a la central.

"Europa está marcando el camino. Almaraz no forma parte del problema sino de la solución", dice Sánchez, que afirma que "mantenerla operativa es apostar por el sistema eléctrico más seguro y por una España que no renuncia a su papel en el proyecto energético".

Mientras, Patricia Rubio, jefa de la Oficina Técnica de Operación de la central, ha recordado que el cierre de Almaraz, "una central que produce electricidad para cuatro millones de hogares de todo el país y que está considerada como una de las más seguras del mundo, se traduciría en mayor dependencia energética de fuentes fósiles, inseguridad de suministro y encarecimiento de la factura eléctrica que paga cada ciudadano. También significaría desindustrialización y pérdida de miles de empleos locales y nacionales y despoblación. España no puede permitirse cometer un error de este calibre. Tiene que tomar una decisión técnica y no por motivos ideológicos".

Precisamente de "ideología" habla el informe aprobado este miércoles, que señala que el cierre de la central no tiene una base técnica que lo justifique y recuerda el fuerte impacto que tendría en la zona, donde da empleo a 4.000 familias. La votación, por otro lado, llega unos días después de que Bruselas, en su paquete de medidas energéticas para hacer frente a la crisis de Ormuz recomendara a los países miembros evitar el cierre prematuro de centrales nucleares en un mensaje directo a España, el único país en el mundo con centrales en marcha que pretende cerrarlas.