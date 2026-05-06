Eurodiputados socialistas cargan contra la votación sobre Almaraz: "El Parlamento no tiene nada que decir"

La euforia entre trabajadores, alcaldes y el Gobierno regional extremeño por la votación sobre Almaraz en Bruselas no ha sido compartida por el PSOE, que se ha apresurado a matizar el calado del dictamen que hoy ha salido adelante en la Comisión de Peticiones de la UE y que llega tras una visita de eurodiputados a España a instancias de la plataforma que defiende la prórroga.

Mientras María Guardiola, presente en la votación, ha celebrado el espaldarazo que supone que se apruebe en la UE un informe que pide a Sánchez "reconsiderar el cierre de Almaraz", eurodiputados socialistas han salido en auxilio del Gobierno español quitando hierro al dictamen, no vinculante, pero que añade presión sobre la decisión de cerrar o no las nucleares. Cabe recordar, además, que Bruselas acaba de recomendar expresamente a todos los países miembros que no cierren prematuramente centrales nucleares ante la crisis energética desatada por la ofensiva contra Irán, unos postulados incluidos en el plan que avala la antaño antinuclear Teresa Ribera.

En sus redes sociales, el eurodiputado gallego Nicolás González Casares ha pedido a la pública agencia EFE "rigor, no manipulación", por un titular que se limita a describir lo ocurrido: "la Eurocámara pide prorrogar la vida útil de la central de Almaraz hasta al menos 2040".

El PSOE de Extremadura ha reclamado, en esa línea, "rigor, no manipulación", aseverando sobre las palabras de Guardiola que "lo votado en Bruselas no decide la continuidad ni el cierre de la central". Así lo ha dicho otro eurodiputado, Nacho Sánchez Amor, que ha afirmado que "lo que se ha votado no tiene nada que ver con el cierre" de Almaraz porque "el Parlamento no tiene nada que decir sobre una decisión puramente nacional". "Es un papel pergeñado deprisa y corriendo por PP y Vox".

‼️Almaraz exige rigor, no manipulación. Guardiola sabe que lo votado en Bruselas no decide la continuidad ni el cierre de la central. Desde @psoeex defendemos la prórroga con seguridad nuclear, garantía de suministro y sin coste para los extremeños y extremeñas. pic.twitter.com/qez9OilcNe — PSOE de Extremadura /❤️ (@psoeex) May 6, 2026

Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE de Extremadura, también se ha referido a lo ocurrido en Bruselas haciendo equilibrios entre las críticas al PP y una defensa con muchos matices de la continuidad de la central, "hasta 2040 si hace falta".

Mencionando las líneas rojas que puso Sánchez, ha apuntado que todavía falta que el Consejo de Seguridad Nuclear emita su informe (que se espera para verano) y que "las empresas tomen la decisión" (han sido las empresas las que han pedido seguir operando). "No he oído al Gobierno decir que no va a dar la prórroga", ha señalado el socialista, que ha apuntado que su decisión, "desde mi punto de vista, va a ser un sí".