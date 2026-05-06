Invertir en minería: cómo evitar la trampa del 'agujero y el mentiroso'

Invertir en el sector minero suele despertar recelos entre los ahorradores particulares. Existe un viejo dicho, recordado a menudo en los círculos financieros, que define con crudeza esta industria: "Una mina es un agujero en el suelo con un mentiroso al lado". Sin embargo, para los gestores de valor, este sector ofrece oportunidades extraordinarias si se cuenta con el rigor analítico necesario.

En una edición especial de Tu Dinero Nunca Duerme, el programa de educación financiera de esRadio y Libertad Digital, Luis F. Quintero, Manuel Llamas y Domingo Soriano analizaron estas claves junto a Santiago Domingo, miembro del equipo de análisis de Magallanes Value Investors.

Mucho más que un agujero en el suelo

La minería moderna dista mucho de la imagen precaria o rudimentaria que muchos inversores imaginan. Santiago Domingo, que recientemente visitó el proyecto de Centinela en Chile, describe estas infraestructuras como complejos industriales de una magnitud asombrosa. "A veces nos imaginamos minas chiquititas, pero son complejos que parecen casi un resort de vacaciones, con hoteles, múltiples secciones y una logística inmensa", explicó el analista, subrayando que bajar al terreno es indispensable para comprender la realidad del negocio.

La regla de oro: evitar los 'proyectos'

Ante la cuestión planteada por Manuel Llamas sobre la desconfianza que genera un negocio basado en 'milongas' sobre la facilidad de extraer cobre, Domingo fue tajante: la primera norma de Magallanes para mitigar riesgos es evitar las compañías que solo tienen proyectos sobre el papel. "Nosotros no invertimos nunca en una mina que sea un proyecto; tienen que ser minas que ya estén produciendo".

"El dicho del mentiroso aplica sobre todo cuando te venden una montaña y la promesa de un metal que supuestamente es fácil de extraer. Ahí es donde ocurre la mayoría de los fracasos", afirmó Domingo.

El analista también advirtió sobre el 'riesgo mono-mina'. Invertir en una compañía con un solo activo es extremadamente peligroso, ya que cualquier imprevisto —inundaciones, accidentes medioambientales o problemas regulatorios— puede destruir la inversión. Por ello, la diversificación de activos dentro de la misma compañía es un factor de seguridad fundamental para el equipo de Iván Martín.

Ingenieros antes que financieros

Para Magallanes, la calidad de la directiva es el tercer pilar. Domingo defendió que los líderes de estas empresas deben ser mineros de oficio. "Que no venga un financiero, con todo el respeto, a contarte lo que hay en la tierra; que venga un ingeniero minero o un geólogo", afirmó. El criterio técnico permite evaluar si los recursos declarados son realmente fáciles de extraer o si son meras estimaciones 'creativas'.

Finalmente, el entorno geográfico marca la diferencia. La minería obliga a salir de zonas de confort para operar en regiones complejas como Latinoamérica o África. En este sentido, destacó la cultura de países como Chile, donde la minería es el eje de la sociedad y 'la conversación del café', lo que facilita encontrar profesionales que entienden la realidad del negocio a pie de tajo.