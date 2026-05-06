Juan Bravo carga contra el uso de fondos europeos para pagar pensiones: "No tener presupuestos trae problemas"

El Tribunal de Cuentas ha demostrado que en el año 2024 el Gobierno de Pedro Sánchez utilizó casi 2.400 millones de euros procedentes de los fondos europeos para pagar pensiones. Así, como hemos publicado en Libre Mercado, el organismo explica que "la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social motivó que se autorizasen dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros (...), ambas financiadas con créditos sobrantes del servicio 50 'Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)'".

Así las cosas, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha analizado en Con Ánimo de Lucro la gestión de los fondos europeos y la situación del sistema de pensiones. De este modo, ha sostenido que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado ha generado problemas de gestión y ha condicionado la ejecución de los fondos europeos.

Bravo ha denunciado que parte de los fondos Next Generation no se han ejecutado como estaba previsto y ha indicado que se han devuelto 60.000 millones de euros en préstamos, destinados inicialmente a inversión y modernización empresarial. Del mismo modo, ha señalado que desde el Gobierno no se ha facilitado suficiente información sobre la ejecución de estos fondos y ha recordado que el diseño inicial contemplaba mecanismos de transparencia que no han llegado a implementarse plenamente.

Quiebra de las pensiones

En relación con las pensiones, Bravo ha afirmado que la gestión actual ha incrementado la deuda asociada al sistema, que ha pasado de unos 28.000 millones a más de 135.000 millones, según sus datos. De hecho, ha vinculado esta evolución a la utilización de fondos y a transferencias desde el Estado hacia la Seguridad Social para cubrir necesidades presupuestarias.