La red eléctrica acumula retrasos de más de diez años en infraestructuras clave

Las eléctricas han aportado este miércoles nuevos datos en el otro frente abierto en el sector además del apagón: el de las inversiones. Frente a la previsión, que no acaba de cumplirse, de que la demanda se dispare en los próximos años y que grandes proyectos de alta demanda puedan afincarse en España, un estudio de la consultora PwC en colaboración con Aelec, que representa a Endesa, Iberdrola y EDP avisa de que la red arrastra años de retraso en el desarrollo de infraestructuras decisivas.

El estudio presentado hoy analiza el grado de cumplimiento de las actuaciones que contempla la propuesta de planificación eléctrica 2025-2030, que plantea atender 27,7 GW de nueva demanda desde la red de transporte a través de la puesta en servicio de 659 posiciones en 254 subestaciones.

Avisa de que del total de posiciones planificadas (el conjunto de equipos eléctricos que tienen como misión conectar o desconectar una línea, un transformador u otro elemento en el sistema), un 54 por ciento (354) presentan retrasos en su ejecución prevista. El retraso medio de la puesta en servicio es de 5,7 años, con el 50 por ciento presentando un retraso de al menos tres años y el 25 por ciento de al menos 9 años. Por otro lado, el estudio afirma que de las 659 posiciones con afección a demanda, 402 proceden de planificaciones anteriores aún no ejecutadas.

En cuanto a las subestaciones eléctricas, las encargadas de realizar transformaciones de tensión, frecuencia o conexiones de dos o más circuitos, el 63 por ciento (un total de 161) presentan retrasos. El retraso medio es de 7,07 años, según PwC, que recoge que "hasta 49 subestaciones acumulan más de diez años de retraso".

El documento recoge que los retrasos se reparten de forma uniforme: "La mayor parte de los territorios se encuentran muy cerca de la media de retrasos nacional, tanto de posiciones como de subestaciones".

"El reto es ejecutar"

La presentación de este informe se produce después de que el Gobierno presentara la propuesta de planificación eléctrica con horizonte 2030 en octubre de 2025, cuyo plazo de alegaciones estuvo abierto hasta el 16 de diciembre. Marta Castro, directora de regulación de Aelec, ha confirmado que la asociación presentó alegaciones a la misma "hace meses".

Castro ha apuntado que una vez conocidos estos datos sobre los retrasos en planificaciones previas y antes de que se apruebe la planificación con horizonte 2030 habría que tener en cuenta varios aspectos, como que "el reto no es planificar, sino ejecutar" "El reto que nos encontramos ahora es que esta situación exige una respuesta estructural importante", ha dicho Castro.

Entre los desafíos que se presentan, según ha apuntado Castro, está contar con una planificación "ágil y flexible". La directora de regulación de Aelec ha apuntado que hay que cumplir lo que se dice en la planificación porque si no se producen "cuellos de botella", que no solo afectan al sector eléctrico, sino a otros como la industria, que "al no poder electrificar nos resta autonomía".

Castro también ha señalado un segundo desafío, que haya "mecanismos efectivos de monitorización y de seguimiento de la planificación vinculante al transporte". "Si el transporte no se dimensiona bien, aguas abajo la distribución no podrá cumplir su papel de conectar a la demanda en tiempo y en forma", ha explicado.

Castro ha añadido que también están "pendientes de la aprobación del límite de inversiones", ya que ha recordado que los distribuidores han llegado al máximo establecido.

En este aspecto, ha señalado que esperan que dentro de cuatro meses, el Gobierno ya conocerá cuál es la situación del "ordenamiento de permisos de acceso y conexión" que se estableció en el real decreto aprobado. "Por lo tanto, lo que sí que vemos es una reflexión de que cuanto antes se tienen que incrementar los límites de inversión para dar respuesta a esta demanda", ha dicho.