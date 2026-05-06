Arranca la declaración de la renta telefónica

La Agencia Tributaria comienza este miércoles el servicio de asistencia telefónica para la confección y presentación de la declaración de la Renta correspondiente a 2025, dentro del plan ‘Le Llamamos’, para aquellos contribuyentes que hayan solicitado cita previa. El organismo recuerda que las citas pueden pedirse desde el pasado 29 de abril y que este servicio se suma a otras vías ya activas, como la presentación por internet, disponible desde el 8 de abril.

La Agencia Tributaria ha insistido en que solo realizará llamadas en el marco de la campaña si el ciudadano ha solicitado previamente cita previa a través de los canales habilitados. En ese caso, las llamadas se efectuarán exclusivamente desde el número 913335333, por lo que recomienda a los contribuyentes guardarlo en sus contactos para poder identificarlo.

Además, advierte de que no se deben atender comunicaciones procedentes de otros números, llamadas ocultas o mensajes en aplicaciones como WhatsApp o Telegram que se identifiquen como de la Agencia Tributaria en relación con la campaña. El organismo solicita la colaboración ciudadana para informar de este tipo de situaciones a través de sus canales oficiales si se detectan intentos de suplantación.

El plan ‘Le Llamamos’ mantiene la estructura de campañas anteriores y continúa siendo una de las principales vías de asistencia personalizada. En el ejercicio previo permitió confeccionar 1.188.000 declaraciones, consolidándose como alternativa a la atención presencial en oficinas.

Para utilizar este servicio, el contribuyente debe solicitar cita —preferentemente por internet o mediante el servicio automático en el teléfono 91 535 73 26— y seleccionar un horario de mañana o tarde. El sistema asigna entonces una fecha y hora en la que recibirá la llamada de la Agencia Tributaria. El organismo recomienda disponer de toda la documentación necesaria en el momento de la llamada para agilizar el proceso y facilitar la presentación de la declaración.

Plazos y previsión

El plazo para presentar la declaración de la Renta 2025 finaliza el 30 de junio, tanto para declaraciones a ingresar como a devolver. En el caso de las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria, el límite será el 25 de junio. Según las previsiones de la Agencia Tributaria, la campaña de este año alcanzará un total de 25.251.000 declaraciones, lo que supone un incremento del 2,1% respecto al ejercicio anterior. En términos económicos, Hacienda prevé ingresar 24.628 millones de euros, un 18,4% más, mientras que el importe a devolver será de 13.271 millones, un 3,2% menos que el año anterior.

Con todo, la atención presencial en oficinas comenzará el 1 de junio, con solicitud de cita previa disponible a partir del 29 de mayo. Este servicio contará, como en años anteriores, con la colaboración de comunidades autónomas y ayuntamientos para reforzar la atención al contribuyente. La Agencia Tributaria ofrece además la posibilidad de gestionar citas tanto telefónicas como presenciales a través de su Sede electrónica y su aplicación móvil, donde el usuario puede seleccionar fechas, canales de atención y filtrar oficinas por código postal.