María Lledó liderará la oficina de H/Advisors en Bruselas y la estrategia europea de Public Affairs de Havas

H/Advisors ha nombrado a María Lledó como nueva chair de su oficina de Bruselas, desde donde dirigirá la estrategia de asuntos públicos europeos del advisory del grupo Havas en la Unión Europea.

María Lledó, hasta ahora vicepresidenta de Asuntos Europeos de H/Advisors en España, asume el liderazgo del hub europeo de la firma global en un contexto marcado por el creciente peso de la regulación comunitaria en la actividad empresarial y la toma de decisiones estratégicas de las compañías.

Experiencia consolidada

La oficina de Bruselas se configura como el centro de coordinación de los servicios de asuntos europeos para dar servicio a los clientes globales de las 40 oficinas y 1.500 profesionales del advisory del grupo.

Con experiencia previa como secretaria general para la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Lledó aporta conocimiento del funcionamiento de las instituciones comunitarias y una red de interlocución en Bruselas. Lledó trabajará junto a Vanessa Haumberger, que asumirá el rol de Chief Strategy Officer, y Carlos Villota, director ejecutivo de la estructura.

Según María Lledó: "En Bruselas, la influencia requiere anticipación, estructura y diálogo constante entre instituciones, empresas y sociedad. Nuestro objetivo es ayudar a los clientes a entender el entorno regulatorio y participar activamente en él con una visión estratégica".

Por su parte, Stéphane Fouks, presidente ejecutivo de H/Advisors y vicepresidente ejecutivo de Havas, destacó que la integración de capacidades en Bruselas "es un paso clave para construir un hub europeo de asuntos públicos", subrayando que la capital comunitaria es "el epicentro de la toma de decisiones en Europa".

El movimiento se produce en un contexto de crecimiento del mercado de Public Affairs en Bruselas, donde las principales firmas internacionales están reforzando sus equipos y capacidades para responder a la creciente demanda de asesoramiento en el ámbito regulatorio europeo.