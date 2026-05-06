Ni soja, ni merluza: este es el primer producto que Argentina exporta bajo el acuerdo Mercosur

Las empresas argentinas no han tardado en aprovechar la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur el pasado 1 de mayo. Y el primer producto sudamericano que se beneficia de la eliminación de aranceles es un cargamento de más de 22 toneladas de miel natural que viajan ya desde Argentina hacia Europa, totalmente libres de impuestos aduaneros.

Esta es la primera operación de un acuerdo que se ha negociado durante más de dos décadas. El resultado es que este tipo de exportaciones, que soportaban un arancel del 17,3% (una tasa que se traslada generalmente al consumidor), ahora llegan con un gravamen del 0% gracias al nuevo marco comercial. En resumen: miel más barata.

El anuncio lo hizo este martes el canciller argentino, Pablo Quirno, que celebró en la red social X la emisión del primer certificado oficial que permite utilizar las cuotas de exportación previstas en el acuerdo. El documento autoriza la salida hacia Alemania de un cargamento de 22.138 kilos de miel natural transportado por vía marítima desde la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. "El acuerdo UE-Mercosur es una realidad y está en marcha", celebró Quirno.

Camino a EEUU con el Presidente @JMilei y @LuisCaputoAR para participar de la Conferencia Global del Milken Institute, recibimos la excelente e histórica noticia que hoy se emitió el primer certificado que viabiliza el uso de cuotas otorgadas por la UE al Mercosur. Nuestra… pic.twitter.com/u3QQr1rJMN — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 5, 2026

El tratado comercial entre Bruselas y el bloque sudamericano —integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— comenzó a aplicarse de forma provisional el pasado 1 de mayo. Aunque todavía falta la ratificación definitiva del Parlamento Europeo, ya permite eliminar aranceles para determinados productos agroindustriales, entre ellos: carne bovina, aviar y porcina, arroz, azúcar, ajo, maíz, sorgo, etanol, lácteos y, ahora también, miel.

El acuerdo pone en marcha una de las mayores zonas de libre comercio del planeta. Según datos comunitarios, el mercado conjunto reúne a unos 700 millones de consumidores y concentra alrededor del 30% del PIB mundial y el 35% del comercio global.