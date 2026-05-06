"¿Nos va a dar el Gobierno los tuppers gratis o les pasamos factura?": la nueva norma que enfada a los hosteleros

Durante años ha existido en la hostelería una norma no escrita según la cual, si al cliente le sobraba parte de su comida y quería llevársela, podía hacerlo en un envase que le proporcionaba el bar o restaurante, bien de forma gratuita o pagando por el envase. Pues bien, lo que hasta ahora era un gesto de buena voluntad entre cliente y establecimiento se ha convertido en una obligación desde el 3 de abril de este año.

Si bien esta norma entro en vigor el año pasado, se concedió un aplazamiento de un año para que las empresas afectadas pudieran prepararse para este nuevo cambio. De esta forma, ya desde el pasado 3 de abril de 2026 funciona a pleno rendimiento esta normativa.

Obligados a dar envases gratis para llevar la comida

Hemos hablado con fuentes de la Confederación Empresarial de Hostelería de España para que nos expliquen en qué consiste esta nueva normativa: "Con esta nueva ley, el establecimiento está obligado a ofrecer la posibilidad de llevar el excedente que queda en el plato. Excepto los buffets, el resto de los establecimientos están obligados ya a tener una cartelería que lo identifique. Esto [dar el excedente de comida en un envase] tendrá que ser gratuito. Deberán contar con envases para poder llevarse de manera gratuita el excedente".

Esto es algo que podemos leer en la propia Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, concretamente en su artículo 8 dedicado a las "Obligaciones específicas para las empresas de la hostelería y restauración".

"Los agentes de la cadena alimentaria que sean empresas de la hostelería y otros proveedores de servicios alimentarios tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno distinto, en su caso, del mencionado en el párrafo siguiente, los alimentos que no haya consumido, salvo en los formatos de servicio de bufé libre o similares, donde la disponibilidad de comida no está limitada, así como informar de esta posibilidad de forma clara y visible en el propio establecimiento, preferentemente en la carta o el menú" aseguran.

Los envases de plástico sí se cobrarán

Es decir, los bares o restaurantes no sólo tendrán que dar de forma gratuita un envase para que los clientes se lleven el excedente, sino que tendrán que anunciarlo a través de carteles o anuncios visibles para el cliente.

Sin embargo, cabe hacer una mención importante, y es que no todos los envases serán gratuitos para el cliente, sino que aquellos que sean de plástico sí deberán ser cobrados por la ley de envases de plástico, tal y como nos confirman desde la patronal de la hostelería: "Todos los envases han de ser gratuitos menos los envases de plástico. Por la ley de envases de plástico, el establecimiento está obligado a cobrar el envase. Por un lado, está la ley de desperdicio, que es la que regula la obligatoriedad del establecimiento de hostelería de ofrecer y de dar al comensal ese excedente alimentario sin cobrar por ello, salvo que el envase en el que se lo de sea de plástico, que por ley está obligado a cobrar este tipo de envases por retirarlos del mercado, algo similar a lo que sucedió con las bolsas de plástico".

De manera que si bien los establecimientos que usen envases de plástico no tendrán un coste adicional (pues el cliente deberá pagar por ese envase), sí que afectará a cualquier otro tipo de envase, como puede ser de cartón o de aluminio.

Los hosteleros alzan la voz

Esto ha provocado las quejas de algunos hosteleros, como es el caso de un conocido influencer de la hostelería que cuenta con más de 380.000 seguidores en Instagram, Abraham Galera Cano (@abrigaca), que publicó hace unos días el siguiente vídeo:

"Pero ¿qué hay?, ¿un mono con unas panderetas haciendo las normas para los restaurantes? Porque si no, no me lo explico. Vale, la última de todas, la que imagino que ya sabéis cuál es. Ahora los bares y restaurantes estamos obligados a dar tuppers de comida gratis y, encima, a anunciarlo en nuestro local a los clientes. En este caso, imagino que cada mes el Gobierno nos facilitará mil tupperwares: «Toma, mil para ti, para los clientes que se lleven comida». ¿Nos los dará gratis o nos los subvencionará? ¿O a final de mes le pasaremos una factura de los tuppers y nos los abonarán? Porque si no, no lo entiendo", empezaba diciendo el empresario.

"¿Es necesario de verdad este tipo de medidas? Hasta ahora todo el mundo se ha llevado su tupper del restaurante: unos lo cobraban y otros no, y nadie se ha enfadado. Tampoco se cobraban 8 euros por un tupper; cobrábamos 20, 30 o 40 céntimos según el local. Pero de ahí a que te obliguen a entregar gratuitamente un tupper que has tenido que comprar tú, que tiene un coste… Es que no lo entiendo", concluía Abraham.