Pere Navarro insiste en defender la baliza V16: "No hay marcha atrás"

La baliza V16 ha provocado un auténtico caos entre los conductores. Por un lado, la entrada en vigor de la obligación de llevar este dispositivo en nuestros vehículos ha obligado a los conductores a realizar un importante desembolso que, de otro modo, no hubieran llevado a cabo. Por otra parte, la errática posición del Gobierno en relación con las multas ha generado una situación de mayor incertidumbre.
En este sentido, uno de los principales problemas ha sido la duda acerca de la posibilidad de que, junto con la baliza, se puedan usar otros dispositivos, como los triángulos tradicionales. En cualquier caso, desde la DGT insisten en defender la baliza V16 y aseguran que no darán marcha atrás.
La DGT se reafirma
El director de la DGT, Pere Navarro, se ha reafirmado sobre la baliza V16 y ha asegurado que el organismo no dará marcha atrás en esta cuestión. Concretamente, en declaraciones a la prensa antes del comienzo de la jornada Peatones y seguridad vial, celebrada en La Coruña y organizada junto al Ayuntamiento y la Federación Gallega de Municipios y Provincias, Navarro ha asegurado que la baliza "ha venido para quedarse, no hay marcha atrás".
En este sentido, Navarro ha defendido que este dispositivo supone un avance en materia de seguridad. En este sentido, el director de la DGT sostiene que la baliza evita que los conductores salgan del vehículo, subrayando incluso que su visibilidad es muy superior a la de los antiguos triángulos.
En este contexto, el director de la DGT subrayó que cada día se registran unas 3.000 comunicaciones entre las balizas conectadas y la Dirección General de Tráfico, algo que considera un elemento de mejoría con respecto a la gestión de incidentes en tiempo real. De hecho, Navarro llegó a asegurar que lo que genera incertidumbre son los intentos de judicializar esta medida.
Debate en el Congreso
Con estas declaraciones, el director de la DGT responde a la iniciativa de Vox, que ha presentado una enmienda en el Congreso para lograr que el uso de estas balizas sea meramente "alternativo". La formación argumenta que la efectividad de la baliza V-16 ha sido cuestionada por expertos y entidades de seguridad vial y subraya que "la baliza V-16 es obligatoria únicamente en España respecto a sus vecinos europeos".