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Pere Navarro insiste en defender la baliza V16: "No hay marcha atrás"

El responsable de Tráfico defiende que el dispositivo evita salir del coche y procesa ya 3.000 avisos diarios de incidencias en la red.

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El responsable de Tráfico defiende que el dispositivo evita salir del coche y procesa ya 3.000 avisos diarios de incidencias en la red.
El director general de Tráfico, Pere Navarro, durante su participación en la jornada ‘Peatones y seguridad vial’. | EFE

La baliza V16 ha provocado un auténtico caos entre los conductores. Por un lado, la entrada en vigor de la obligación de llevar este dispositivo en nuestros vehículos ha obligado a los conductores a realizar un importante desembolso que, de otro modo, no hubieran llevado a cabo. Por otra parte, la errática posición del Gobierno en relación con las multas ha generado una situación de mayor incertidumbre.

La polémica de la baliza V16

La implantación obligatoria de la baliza V16 desde el 1 de enero de 2026, en sustitución de los triángulos de emergencia, ha provocado una enorme polémica entre expertos y conductores por diferentes motivos.

En primer lugar, por su "homologación". Durante años se han vendido miles de balizas V16 bajo el sello de "homologadas por la DGT", pero que no tienen conectividad. Por lo tanto, estas balizas han dejado de ser legales desde el 1 de enero de 2026, por lo que muchos ciudadanos sientan que han "tirado el dinero" en un dispositivo con fecha de caducidad muy corta.

En segundo lugar, el hecho de que la baliza incorpore un GPS y una tarjeta SIM para enviar tu ubicación a la plataforma DGT 3.0 ha disparado las teorías de vigilancia y el miedo al rastreo, con el temor de que la DGT pueda usar esa conexión para tenerte localizado en todo momento e incluso multarte por exceso de velocidad de forma remota. Aunque las autoridades insisten en que la baliza es anónima y solo emite señal cuando el usuario la activa manualmente en caso de emergencia, fallos recientes de seguridad (donde algunas ubicaciones reales quedaron expuestas en mapas públicos en internet) han alimentado la desconfianza. En relación a esto, también hay suspicacia sobre que el conductor que activa la baliza puede quedar expuesto a robos y atracos por parte de terceras personas.

En tercer lugar, también han provocado controversia los intereses económicos detrás de la medida, tanto el hecho de que la empresa que inventó y patentó el concepto original recibió importantes subvenciones públicas y ha visto dispararse sus beneficios, como a si la obligatoriedad responde exclusivamente a la seguridad o si hay un afán recaudatorio para las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones (la conectividad está incluida por 12 años).

Por último, las mayores polémicas se centran en su eficacia técnica: la duración de las baterías (algunas balizas sólo duran media hora, tiempo inferior al que tarda una grúa en llegar) y, sobre todo, la escasa visibilidad de la baliza, inferior a la luz que emiten los intermitentes de los vehículos.

En este sentido, uno de los principales problemas ha sido la duda acerca de la posibilidad de que, junto con la baliza, se puedan usar otros dispositivos, como los triángulos tradicionales. En cualquier caso, desde la DGT insisten en defender la baliza V16 y aseguran que no darán marcha atrás.

La DGT se reafirma

El director de la DGT, Pere Navarro, se ha reafirmado sobre la baliza V16 y ha asegurado que el organismo no dará marcha atrás en esta cuestión. Concretamente, en declaraciones a la prensa antes del comienzo de la jornada Peatones y seguridad vial, celebrada en La Coruña y organizada junto al Ayuntamiento y la Federación Gallega de Municipios y Provincias, Navarro ha asegurado que la baliza "ha venido para quedarse, no hay marcha atrás".

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En este sentido, Navarro ha defendido que este dispositivo supone un avance en materia de seguridad. En este sentido, el director de la DGT sostiene que la baliza evita que los conductores salgan del vehículo, subrayando incluso que su visibilidad es muy superior a la de los antiguos triángulos.

En este contexto, el director de la DGT subrayó que cada día se registran unas 3.000 comunicaciones entre las balizas conectadas y la Dirección General de Tráfico, algo que considera un elemento de mejoría con respecto a la gestión de incidentes en tiempo real. De hecho, Navarro llegó a asegurar que lo que genera incertidumbre son los intentos de judicializar esta medida.

Debate en el Congreso

Con estas declaraciones, el director de la DGT responde a la iniciativa de Vox, que ha presentado una enmienda en el Congreso para lograr que el uso de estas balizas sea meramente "alternativo". La formación argumenta que la efectividad de la baliza V-16 ha sido cuestionada por expertos y entidades de seguridad vial y subraya que "la baliza V-16 es obligatoria únicamente en España respecto a sus vecinos europeos".

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