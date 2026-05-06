Primark invertirá más de 85 millones en España y Portugal para abrir tiendas y renovar 11 locales

Primark ha anunciado una inversión superior a 85 millones de euros en España y Portugal destinada a la apertura de nuevas tiendas y a la renovación de su red comercial, en un movimiento que coincide con el 20 aniversario de su llegada al mercado español.

La compañía destinará 40 millones de euros en España tanto a nuevas aperturas como a la modernización de establecimientos existentes. En concreto, el plan incluye la reforma de 11 tiendas distribuidas por todo el país y la apertura de un nuevo punto de venta en Talavera de la Reina, que se convertirá en el número 68 de la marca en España.

Renovación de once tiendas en España

Las actuaciones previstas abarcan establecimientos situados en Albacete, Algeciras, Cartagena, Cornellà de Llobregat, Fuengirola, Pamplona, Roquetas de Mar, Santander, Santiago de Compostela, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza.

Según ha detallado la compañía, estas reformas responden a su estrategia de reinversión en el parque comercial existente. Las mejoras incluirán una optimización de la distribución del espacio, una actualización de la decoración y la incorporación de un diseño adaptado al concepto más reciente de tienda.

Además, los establecimientos renovados introducirán cajas de autopago, en línea con los cambios operativos que la empresa está implementando en sus tiendas.

Nueva apertura en Talavera de la Reina

El plan contempla también la apertura de una nueva tienda en el Centro Comercial Los Alfares de Talavera de la Reina, cuya inauguración está prevista para los próximos meses.

Este establecimiento será el segundo de Primark en la provincia de Toledo y se enmarca en el crecimiento sostenido de la compañía en España, donde actualmente cuenta con 67 tiendas. La firma ha recordado que en 2026 se cumplen 20 años desde la apertura de su primer establecimiento en España, situado en el centro comercial Plenilunio de Madrid.

Inversión en Portugal y expansión comercial

En paralelo, Primark invertirá 45 millones de euros en Portugal, donde prevé abrir cuatro nuevas tiendas en Oporto, Vila Nova de Gaia, Castelo Branco y Setúbal, además de ampliar su establecimiento en Forum Coimbra.

Entre los proyectos anunciados destaca la apertura de su primera tienda a pie de calle en Portugal, que se ubicará en el edificio Palladium, en la Rua de Santa Catarina de Oporto, una de las principales arterias comerciales de la ciudad.

Creación de empleo en la Península Ibérica

El plan de inversión conllevará la creación de más de 300 nuevos puestos de trabajo en la Península Ibérica. La mayoría de estos empleos estarán vinculados a las nuevas aperturas e incluirán tanto posiciones a tiempo completo como parcial, principalmente para dependientes y perfiles de gestión.

El director general de Primark Iberia, Carlos Inácio, ha señalado que este proceso supone un "momento histórico" para la compañía en la región y ha subrayado que la inversión refleja su compromiso con ambos mercados.

Continuidad del plan de crecimiento

Este anuncio se suma a inversiones previas realizadas por la compañía. En 2022, Primark comunicó una inversión de 100 millones de euros en España, que incluía nuevas aperturas y mejoras en tiendas existentes. Por su parte, en Portugal, la empresa anunció en 2024 una inversión de 40 millones de euros con objetivos similares de expansión.

Con este nuevo plan, la compañía refuerza su presencia en la Península Ibérica mediante la combinación de crecimiento comercial y actualización de su red de establecimientos.