Un experto sobre el uso de fondos europeos para pagar pensiones: "Bordea el fraude de ley"

El Gobierno no sólo mantiene un sistema quebrado como el de la financiación de las pensiones en España, que no alcanza con las cotizaciones sociales que, dicho sea de paso, este Gobierno ha disparado durante los últimos años. No sólo tiene que recurrir a transferencias de los Presupuestos Generales del Estado y a deuda para poder pagar las mensualidades de las pensiones, sino que, tal y como le ha reprochado el Tribunal de Cuentas, en 2024 también transfirió casi 2.400 millones de euros de los fondos europeos para este fin.

Pero, tal y como recuerda Bruselas, el reglamento de las ayudas establece que deben apoyar proyectos que respeten el principio de adicionalidad de la financiación de la Unión y no puede sustituir gastos nacionales ordinarios. Así las cosas, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha analizado en Con Ánimo de Lucro la gestión de los fondos europeos y la situación del sistema.

De este modo, ha sostenido que la ausencia de presupuestos ha generado problemas de gestión y ha condicionado la ejecución de los fondos. Por su parte, el profesor José María Rotellar ha explicado que la estructura de financiación ha incorporado transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado y mecanismos de endeudamiento a través del Tesoro.

Finalmente, ha señalado que esta configuración ha generado un incremento significativo de la deuda y ha advertido de dificultades en la sostenibilidad del sistema si no se ajusta la gestión. Con todo, en relación con el aviso del Tribunal de Cuentas, Rotellar ha afirmado que lo sucedido "bordea el fraude de ley".