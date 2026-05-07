Así evoluciona el precio de la gasolina y el diésel en las principales provincias españolas

El precio medio de los carburantes se sitúa este 7 de mayo en 1,714 euros por litro. De manera general, refleja una gran diferencia respecto al precio de hace un mes cuando se situaba en 1,783 euros.

Por tipo de combustible, la gasolina sin plomo 95 sube hasta los 1,554 euros por litro, mientras que la sin plomo 98 aumenta hasta los 1,724 euros. Por su parte, el gasóleo A se mantiene estable en 1,744 euros por litro respecto a la jornada anterior, y el gasóleo A+ desciende a los 1,833 euros por litro.

Diferencia entre provincias

La gasolina sin plomo 95 más barata se registra en Sevilla, con un precio medio de 1,547 euros por litro, mientras que la más cara se encuentra en Barcelona, donde alcanza los 1,63 euros. En el caso de la sin plomo 98, el precio más bajo corresponde a Murcia, con 1,698 euros, y el más alto a Toledo, con 1,778 euros por litro.

Por su parte, el gasóleo A más económico se sitúa en Toledo, con una media de 1,742 euros por litro, frente a Vizcaya, que marca el precio más elevado con 1,791 euros. En cuanto al gasóleo A+, el menor precio también se observa en Toledo, con 1,778 euros, mientras que el más caro vuelve a encontrarse en Zaragoza, donde asciende a 1,855 euros por litro.

Precio por provincias

Madrid

Sin plomo 95: 1,584 euros

Sin plomo 98: 1,741 euros

Gasóleo A: 1,759 euros

Gasóleo A+: 1,814 euros

Barcelona

Sin plomo 95: 1,63 euros

Sin plomo 98: 1,759 euros

Gasóleo A: 1,76 euros

Gasóleo A+: 1,833 euros

Valencia

Sin plomo 95: 1,578 euros

Sin plomo 98: 1,75 euros

Gasóleo A: 1,771 euros

Gasóleo A+: 1,851 euros

Sevilla

Sin plomo 95: 1,547 euros

Sin plomo 98: 1,745 euros

Gasóleo A: 1,78 euros

Gasóleo A+: 1,854 euros

Zaragoza

Sin plomo 95: 1,612 euros

Sin plomo 98: 1,75 euros

Gasóleo A: 1,774 euros

Gasóleo A+: 1,855 euros

Toledo

Sin plomo 95: 1,611 euros

Sin plomo 98: 1,778 euros

Gasóleo A: 1,742 euros

Gasóleo A+: 1,778 euros

Murcia

Sin plomo 95: 1,569 euros

Sin plomo 98: 1,698 euros

Gasóleo A: 1,762 euros

Gasóleo A+: 1,824 euros

Vizcaya

Sin plomo 95: 1,608 euros

Sin plomo 98: 1,752 euros

Gasóleo A: 1,791 euros

Gasóleo A+: 1,838 euros

Guadalajara

Sin plomo 95: 1,573 euros

Sin plomo 98: 1,753 euros

Gasóleo A: 1,787 euros

Gasóleo A+: 1,812 euros

La Coruña

Sin plomo 95: 1,578 euros

Sin plomo 98: 1,727 euros

Gasóleo A: 1,776 euros

Gasóleo A+: 1,828 euros

El precio de los carburantes puede variar a lo largo de la jornada.