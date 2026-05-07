Así evoluciona el precio de la gasolina y el diésel en las principales provincias españolas

El precio medio de los carburantes se sitúa este 7 de mayo en 1,714 euros por litro. De manera general, refleja una gran diferencia respecto al precio de hace un mes cuando se situaba en 1,783 euros.
Por tipo de combustible, la gasolina sin plomo 95 sube hasta los 1,554 euros por litro, mientras que la sin plomo 98 aumenta hasta los 1,724 euros. Por su parte, el gasóleo A se mantiene estable en 1,744 euros por litro respecto a la jornada anterior, y el gasóleo A+ desciende a los 1,833 euros por litro.
Diferencia entre provincias
La gasolina sin plomo 95 más barata se registra en Sevilla, con un precio medio de 1,547 euros por litro, mientras que la más cara se encuentra en Barcelona, donde alcanza los 1,63 euros. En el caso de la sin plomo 98, el precio más bajo corresponde a Murcia, con 1,698 euros, y el más alto a Toledo, con 1,778 euros por litro.
Por su parte, el gasóleo A más económico se sitúa en Toledo, con una media de 1,742 euros por litro, frente a Vizcaya, que marca el precio más elevado con 1,791 euros. En cuanto al gasóleo A+, el menor precio también se observa en Toledo, con 1,778 euros, mientras que el más caro vuelve a encontrarse en Zaragoza, donde asciende a 1,855 euros por litro.
Precio por provincias
Madrid
- Sin plomo 95: 1,584 euros
- Sin plomo 98: 1,741 euros
- Gasóleo A: 1,759 euros
- Gasóleo A+: 1,814 euros
Barcelona
- Sin plomo 95: 1,63 euros
- Sin plomo 98: 1,759 euros
- Gasóleo A: 1,76 euros
- Gasóleo A+: 1,833 euros
Valencia
- Sin plomo 95: 1,578 euros
- Sin plomo 98: 1,75 euros
- Gasóleo A: 1,771 euros
- Gasóleo A+: 1,851 euros
Sevilla
- Sin plomo 95: 1,547 euros
- Sin plomo 98: 1,745 euros
- Gasóleo A: 1,78 euros
- Gasóleo A+: 1,854 euros
Zaragoza
- Sin plomo 95: 1,612 euros
- Sin plomo 98: 1,75 euros
- Gasóleo A: 1,774 euros
- Gasóleo A+: 1,855 euros
Toledo
- Sin plomo 95: 1,611 euros
- Sin plomo 98: 1,778 euros
- Gasóleo A: 1,742 euros
- Gasóleo A+: 1,778 euros
Murcia
- Sin plomo 95: 1,569 euros
- Sin plomo 98: 1,698 euros
- Gasóleo A: 1,762 euros
- Gasóleo A+: 1,824 euros
Vizcaya
- Sin plomo 95: 1,608 euros
- Sin plomo 98: 1,752 euros
- Gasóleo A: 1,791 euros
- Gasóleo A+: 1,838 euros
Guadalajara
- Sin plomo 95: 1,573 euros
- Sin plomo 98: 1,753 euros
- Gasóleo A: 1,787 euros
- Gasóleo A+: 1,812 euros
La Coruña
- Sin plomo 95: 1,578 euros
- Sin plomo 98: 1,727 euros
- Gasóleo A: 1,776 euros
- Gasóleo A+: 1,828 euros
El precio de los carburantes puede variar a lo largo de la jornada.