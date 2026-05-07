El botón de emergencia contra Trump divide a Europa en plena escalada de tensión comercial

La Unión Europea vuelve a exhibir su mecanismo lento y sus grietas internas justo cuando Donald Trump aprieta las tuercas desde Washington. El presidente estadounidense amenaza con imponer un arancel del 25% a los vehículos europeos y, mientras tanto, el Consejo de la UE (los ministros de cada Estado) y el Parlamento Europeo no se ponen de acuerdo sobre las condiciones del acuerdo comercial con EEUU.

El pasado mes de marzo, el Parlamento Europeo aceptó el acuerdo comercial que negoció Ursula von der Leyen con unos aranceles del 15%, pero exigió incluir una especie de botón de emergencia para suspender el tratado si Trump, de la noche a la mañana, cambia las condiciones o vuelve a utilizar la política comercial como castigo.

España, Francia, Finlandia o Luxemburgo respaldan esa posición, conscientes de que Bruselas podría quedar completamente expuesta ante los vaivenes de la Casa Blanca. Sin embargo, otro bloque de países, encabezado por Alemania, rechaza incluir mecanismos que puedan dinamitar el acuerdo o dificultar su entrada en vigor.

El resultado ha sido un nuevo fracaso negociador que deja en evidencia la falta de una posición común europea en plena escalada de tensión transatlántica. Ante la ausencia de avances, las instituciones comunitarias volverán a reunirse en los próximos días para intentar cerrar sus diferencias.

Tensiones por la guerra arancelaria

La presión de Trump ha sido determinante. El presidente estadounidense amenazó la pasada semana con imponer un arancel del 25% a las importaciones de vehículos europeos, acusando a Bruselas de retrasar el cumplimiento del llamado Acuerdo de Turnberry, sellado el verano pasado con Ursula von der Leyen en el campo de golf del mandatario republicano en Escocia.

Aquel pacto contemplaba un arancel general del 15% para la mayoría de productos europeos, incluidos los automóviles, a cambio de que la UE eliminase los gravámenes sobre los productos industriales estadounidenses.

Consciente del deterioro de las relaciones comerciales, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, intentó rebajar la tensión durante su reunión del martes en París con el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, aprovechando el encuentro de ministros del G7 en la capital francesa.

Sefcovic trasladó a Washington el compromiso de Bruselas de aplicar el acuerdo "lo antes posible", aunque reclamó a cambio "un retorno inmediato" a los términos pactados en Turnberry, es decir, mantener el arancel global del 15%.

Vuelta a la bazuca europea

Pese a los gestos diplomáticos, la Comisión Europea admite ya que estudia medidas de represalia si Trump cumple sus amenazas. Así que, aunque Bruselas dice que sigue "completamente comprometida" con el acuerdo, al mismo tiempo insiste en que "mantiene todas las opciones sobre la mesa".

Entre ellas figura el llamado instrumento anticoerción, también conocida como 'bazuca europea', una poderosa herramienta comercial que permitiría a la UE responder con aranceles por valor de hasta 93.000 millones de euros sobre productos estadounidenses si fracasan los intentos diplomáticos y estalla una guerra comercial abierta entre ambos bloques.

La posibilidad ya estuvo sobre la mesa el pasado enero, durante la crisis diplomática desencadenada por las tensiones entre Washington y varios países europeos a cuenta de Groenlandia. Entonces, Bruselas optó por congelar cualquier represalia durante seis meses después de que Trump retirase sus amenazas arancelarias contra los países europeos que habían enviado tropas a la isla.