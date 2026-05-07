La Campaña de la Renta 2025 sigue en marcha y ya se han realizado las primeras devoluciones. Según datos de la Agencia Tributaria, más de 4.494.000 contribuyentes ya han recibido su devolución en el primer mes de campaña, por un importe de 3.147 millones de euros. Al respecto, el organismo subraya que "el ritmo de devoluciones ya abonadas evoluciona en línea con el de las propias solicitudes de devolución que presentan los contribuyentes".

Ahora bien, después de que el Fisco haya llevado a cabo las primeras devoluciones a los contribuyentes, la Agencia Tributaria va a poner en marcha, un año más, el envío de las llamadas "cartas del miedo", con las que pretende hacer rectificar a aquellas personas que, según el organismo, hayan presentado una declaración susceptible de ser comprobada. De hecho, el año pasado Hacienda logró hacer rectificar a casi 50.000 contribuyentes con estas "cartas del miedo".

El Fisco presiona al contribuyente

En la actual campaña, la Agencia Tributaria prevé que el número de cartas "preventivas" –según el término empleado por el propio organismo– ascienda hasta las 130.000. Así lo confirma el Fisco en una nota de prensa donde subraya que "en próximas fechas la Agencia Tributaria iniciará el envío de cartas preventivas (...), a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT".

Así lo confirman fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por Libre Mercado que subrayan que este envío de cartas se producirá en dos tandas, según vayan presentando su declaración los contribuyentes: una que comenzará "en pocos días" y otra que se producirá en el mes de junio. En este sentido, el organismo defiende que, con esta iniciativa "se trata de seguir avanzando en el cumplimiento voluntario por la vía de los avisos preventivos para evitar errores y omisiones que puedan posteriormente conllevar una eventual regularización de la Agencia".

Concretamente, fuentes de la Agencia Tributaria explican que, en el envío de estas cartas, el Fisco considera que es fiable la información que se recoge en el borrador de la declaración. De este modo, detallan que, si el contribuyente modifica el borrador y se presenta una declaración más beneficiosa, "es más posible que seas candidato para recibir esta carta". Así, detallan que, gracias a estas cartas, si el Fisco considera que la declaración presentada no es correcta, te avisa para que el contribuyente evite comprobaciones y posibles sanciones por parte de la Agencia Tributaria.

Desde la Agencia Tributaria explican que "si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa". De este modo, el organismo subraya que "el pasado año se presentaron más de 45.000 declaraciones rectificativas tras recibir el aviso preventivo, evitando así comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones".

En cualquier caso, cabe destacar que, preguntados por Libertad Digital, desde la Agencia Tributaria admiten que no cuentan con estimaciones o cálculos que informen cuántas personas de las que reciben estas "cartas preventivas" terminan siendo sancionadas por el Fisco. Sin embargo, esta cifra ayudaría a comprender mejor la necesidad y la justificación del envío de estas comunicaciones y las intenciones de la Agencia Tributaria con el mismo. De hecho, las previsiones del Fisco suponen un incremento del número de envíos, puesto que recuerdan que el año pasado enviaron unas 90.000 cartas.