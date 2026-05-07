El Gobierno riega al cine con otros 62 millones en plena sangría de espectadores

Si por algo se caracteriza el sector del cine en España, no siendo algo exclusivo de este sector, es por el hecho de que su oferta de películas no está orientada hacia su demanda, que son los consumidores, lo que explica en buena medida que en los últimos años tanto el número de espectadores como la recaudación hayan caído, como ya hemos explicado aquí.

No obstante, el hecho de que la asistencia a las salas de cine para ver películas españolas haya caído durante los últimos años no supone un impedimento para que las subvenciones a este sector sigan fluyendo con normalidad, es más, parece ser un aliciente para recibir más ayudas.

Crecen un 12,7% las ayudas generales a pesar de los malos resultados del cine

Así al menos se deduce del hecho de que este mismo martes el Consejo de Ministros haya aprobado la concesión de 62 millones de euros sólo en concepto de "ayudas generales para la producción de largometrajes", siendo esto un incremento de 7 millones de euros en comparación con el presupuesto del 2025.

Esta no es la única ayuda que recibe la industria del cine, ya que no se incluyen las ayudas selectivas para largometrajes, las ayudas a cortometrajes, las ventajas fiscales del cine, etc. Por otro lado, es llamativo que el presupuesto de este tipo de ayudas crezca un 12,7% en apenas un año al mismo tiempo que el cine español perdió 700.000 espectadores entre 2024 y 2025, además de recaudar 3,2 millones de euros menos entre un año y otro. En total, en 2025 fueron 12,27 millones de personas al cine y se recaudaron 79 millones de euros.

En vista de estos datos, parece evidente que existe una desconexión entre los directores o el cine español y su público objetivo, que deberían ser los espectadores.

Hay que señalar también que las cifras del cine español en lo que va de 2026 son muy positivas, especialmente teniendo en cuenta la evolución de los últimos años. Hasta el 26 de abril se han recaudado 52,8 millones de euros y han asistido a las salas 7,46 millones de personas, lo que supone ya el 66,8% de la recaudación total del año pasado con solo cuatro meses transcurridos. De esta forma, se espera que tanto la recaudación como el número de espectadores superen holgadamente las cifras de 2025.

Sin embargo, este buen desempeño no se estaría logrando sin el enorme éxito de Torrente 6, que ha recaudado 27,5 millones de euros y ha atraído a 3,7 millones de espectadores. Esto representa el 52% de toda la recaudación del cine español en lo que va de año. Es resaltable la mención a Torrente 6 ya que esta película no ha recibido ningún tipo de subvención directa del ICAA (como es la ayuda que hemos mencionado).

Es decir, la película que se ha convertido en el mayor éxito del cine español de los últimos diez años es precisamente una que no ha recibido subvenciones directas. Esto debería servir para que, en el seno del cine español, se replanteen hacia dónde quiere orientarse la industria y si es necesario empezar a producir películas que el público quiere ver, y no sólo aquellas que los propios directores desean hacer.