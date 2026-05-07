El Instituto Coordenadas: Europa necesita infraestructuras bursátiles integradas para competir en los mercados globales

El Instituto de Coordenadas ha publicado un estudio que concluye que la competitividad financiera del continente dependerá críticamente de su capacidad para consolidar infraestructuras bursátiles integradas, eficientes e interoperables.

Según informó la entidad, lo hace en un momento en el que la Unión Europea debe de dar un impulso definitivo al proyecto nacido en 2015 de Unión de Mercado de Capitales e integrando en él de forma decisiva iniciativas como el Savings and Investments Union (SIU) y el One Market Roadmap para avanzar hacia una Europa con un mercado único, real y operativo.

El análisis identifica que, pese a los esfuerzos regulatorios de los últimos años, Europa continúa operando como un mosaico fragmentado de mercados nacionales, con múltiples MTFs, internalizadores sistemáticos, dark pools y cámaras de compensación no interoperables. Este escenario limita la capacidad del continente para competir con modelos como el de EEUU y frena el acceso al capital de empresas e inversores europeos.

Europa, un puzle sin encajar

El Instituto de Coordenadas subraya que los mercados más competitivos son aquellos capaces de integrar verticalmente toda la cadena de valor: emisión, negociación, compensación, liquidación, custodia y provisión de datos e índices. Esta integración, añade, permite concentrar liquidez, reducir costes, mejorar la formación de precios, reforzar la resiliencia y garantizar autonomía estratégica frente a operadores extracomunitarios.

Así, para el think tank, la clave no es –solo– la consolidación corporativa, sino la estandarización operativa y la interoperabilidad real, en línea con los objetivos del One Market Roadmap. El estudio identifica a Deutsche Börse Group, London Stock Exchange Group (LSEG) y Euronext como los pilares vertebradores del ecosistema europeo.

Deutsche Börse, la hoja de ruta

Señala que Deutsche Börse Group representa actualmente el modelo más completo y avanzado de integración vertical dentro del ecosistema de mercados europeos. Su estructura conecta de forma única todas las fases de la cadena de valor de los mercados de capitales, desde la emisión primaria hasta la custodia global, incluyendo negociación, compensación, liquidación, custodia y la provisión de soluciones SaaS, datos e índices. Las plataformas de trading como Xetra y Eurex lo convierten en un referente esencial para la negociación de acciones, ETF y derivados en Europa.

Eurex Clearing, su cámara de compensación, aporta eficiencia en el uso de márgenes y estandarización del riesgo a escala paneuropea, reforzando la estabilidad operativa. Esta plataforma refuerza la posición estratégica del grupo al ofrecer un sólido modelo de contrapartida central que permite el neteo de posiciones a gran escala y la estandarización del riesgo.

A través de Clearstream, Deutsche Börse Group ofrece servicios de postcontratación en más de 60 mercados internacionales, así como soluciones avanzadas de colateral, servicios para fondos y emisión de activos digitales mediante su plataforma D7. Junto con sus proveedores de índices y datos como ISS STOXX, su mercado energético European Energy Exchange (EEX) y su plataforma global de divisas y activos digitales 360T, el grupo desempeña un papel sistémico en la arquitectura financiera europea y global, garantizando autonomía en áreas críticas y aportando solidez y continuidad al sistema financiero del continente. El Instituto de Coordenadas identifica a Deutsche Börse Group como la hoja de ruta práctica más avanzada para materializar un verdadero mercado único europeo.

Asimismo, indica que, en la última década, London Stock Exchange Group ha experimentado una profunda transformación, pasando de ser un operador bursátil tradicional para convertirse en uno de los principales proveedores mundiales de datos financieros, analítica e infraestructuras de mercado. La integración estratégica de Refinitiv y FTSE Russell ha situado a LSEG en el núcleo del ecosistema global de información financiera.

Dice que LSEG sigue desempeñando un papel estructuralmente relevante en los mercados financieros europeos y globales a través de activos clave como la Bolsa de Londres, la plataforma paneuropea de negociación Turquoise y la cámara de compensación LCH. En particular, LCH continúa siendo una de las cámaras de compensación más sistémicamente importantes del mundo.

Aunque el grupo ya no forma parte del mercado único de la UE, su infraestructura permanece profundamente interconectada con los mercados de capital continentales. Esta interdependencia convierte a LSEG en un pilar del equilibrio financiero en Europa, pero también expone vulnerabilidades estructurales vinculadas a dependencias externas en compensación, provisión de datos y servicios postcontratación, subraya.

El riesgo de depender de Londres

El Instituto de Coordenadas apunta que esta situación refuerza la urgencia estratégica de que la ESMA acelere el desarrollo de capacidades autónomas en infraestructuras financieras, sin menoscabar la cooperación con actores globales, en los términos que viene expresando últimamente la CNMV española en defensa de reglas comunes, no tanto similares, impulsando una rápida intervención normativa por la vía del Reglamento Europeo que garanticen una supervisión homogénea y un marco normativo más uniforme que reduzca al mínimo la muy extendida fragmentación regulatoria.

"Desde una perspectiva estratégica, LSEG ilustra tanto las fortalezas de la integración vertical a gran escala como los riesgos asociados a la fragmentación regulatoria y geopolítica. Su alcance global, sofisticación tecnológica y liderazgo en datos contrastan con un panorama de infraestructuras aún fragmentado en la UE, lo que pone de relieve la necesidad de que Europa consolide alternativas interoperables y competitivas dentro de su propia jurisdicción para salvaguardar la soberanía financiera y la resiliencia a largo plazo", sostiene.

Respecto a Euronext, indica que se ha consolidado como la principal infraestructura bursátil paneuropea de renta variable, integrando mercados de varios países –Francia, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Irlanda, Italia y Noruega– bajo una única plataforma. "En los últimos años, el grupo ha logrado avances significativos en el refuerzo de su estrategia de integración vertical. Entre los hitos clave destacan la internalización de las actividades de compensación y la consolidación de los depositarios centrales de valores, lo que ha permitido a Euronext ganar un mayor control sobre funciones críticas de postcontratación. Estos pasos han mejorado la eficiencia operativa, reducido la dependencia de proveedores externos y reforzado la coherencia de su cadena de valor desde la negociación hasta la liquidación".

Euronext también ha ampliado su presencia en servicios de datos, índices y soluciones tecnológicas, reforzando su capacidad para ofrecer a emisores e inversores productos integrados en múltiples jurisdicciones. Esta trayectoria refleja una clara intención estratégica de evolucionar desde un modelo de bolsa puramente federado hacia una infraestructura más cohesionada e interoperable, alineada con los objetivos del mercado único europeo.

No obstante, el Instituto de Coordenadas señala que la estructura de gobernanza multijurisdiccional y federada de Euronext sigue presentando limitaciones operativas, regulatorias y en la toma de decisiones. Estas restricciones afectan a la velocidad de integración y estandarización en comparación con modelos más personalizados. A pesar de ello, Euronext representa una de las vías más tangibles y creíbles para avanzar en la integración financiera dentro de la Unión Europea.

Más actores, más fragmentación

Más allá del núcleo principal, el Instituto destaca el papel de SIX Group, operador de Suiza y España, impulsor de infraestructuras digitales con SDX; Nasdaq Nordic & Baltic, referente tecnológico y de sostenibilidad, integrando siete mercados nórdicos y bálticos; y Cboe Europe, uno de los mayores MTF paneuropeos, fundamental para la competencia y la eficiencia.

Mantiene que estos actores refuerzan la resiliencia del sistema, aunque también evidencian la magnitud de la fragmentación que aún debe superarse a través de la integración vertical y la interoperabilidad. Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente del Instituto, concluye que el avance hacia un verdadero mercado único de capitales es una necesidad estratégica para Europa, especialmente en el contexto actual del SIU y del One Market Roadmap.

"Europa no puede competir en un escenario global de bloques financieros sin infraestructuras integradas que permiten economías de escala y estándares comunes que resuelven la fragmentación. No se trata de fusionar operadores, sino de conectar un solo mercado interoperable, transparente y eficiente", señala Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del ICGEA, y advierte de que la resiliencia, autonomía estratégica y capacidad de financiar su propio crecimiento dependen de que la UE-ESMA logre unificar procesos, armonizar regulaciones, reducir duplicidades y barreras, digitalizar e integrar la cadena de valor y garantizar un acceso fluido al capital en todo el continente.