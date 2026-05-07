El modelo de la ruina laboral: medio millón de nóminas públicas más y récord de temporalidad

El Gobierno se ha convertido en el mayor generador de empleo de nuestro país. Es el que más puestos de trabajo crea. Esto que seguramente para muchos suene muy bien esconde un problema de primer orden y es que se utilizan los recursos públicos que se detraen del sector privado, cada vez más atenazado por impuestos y cotizaciones sociales, para expandir la nómina de empleados públicos. No sólo eso, sino también esa capa de la sociedad que vive de la paguita y el subsidio.

El número de empleados públicos ha aumentado en cerca de medio millón de funcionarios y empleados públicos durante el mandato de Pedro Sánchez, hasta los 3,6 millones de empleados públicos y funcionarios. Sin embargo, ya trabajar para el Estado no es sinónimo de estabilidad. Uno de los problemas que tenemos y que refleja el INE es que mientras el sector privado reduce la temporalidad, el público la multiplica.

En el sector privado la temporalidad ha caído hasta el 12% mientras que en la Administración ha engordado hasta el 32,2%. Además, el ritmo de crecimiento del sector público es del 4,5% mientras que el ritmo de crecimiento del trabajo en el sector privado es del 2%.

Una situación, la que describimos, que habla, de nuevo, de la inoperancia e ineficiencia del mercado laboral. Para que nos entendamos, cada vez hay más gente en España que vive de la teta de lo público: pensionistas, funcionarios, empleados públicos y personas que reciben el ingreso mínimo vital u otro tipo de subvención pública, ya alcanza casi el mismo número que el de personas que trabajan en el sector privado, precisamente para engordar la bolsa común y que se pueda pagar a esa gente. Es decir, que cada activo mantiene prácticamente un pasivo. Esta situación no va a mejor, sino que va a ir a peor, y es un signo terrible de nuestra economía y nuestro mercado laboral.

Precisamente, en Con Ánimo de Lucro analizamos cómo el Gobierno ha incrementado el número de empleados públicos en los últimos años. Para ello contamos con Leticia Vaquero, de los servicios informativos de esRadio, que explica cuáles son las implicaciones de esta política y los intereses del Ejecutivo en impulsar el empleo mediante la contratación pública.