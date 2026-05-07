El PP desconfía del millonario pelotazo de Escribano en Indra y pide cuentas al Gobierno

"Los Escribano pueden convertirse este año en una de las familias más ricas de España. Pueden terminar este capitulo con un saldo a favor de más de 3.000 millones de euros", comentaba con Libre Mercado una de las fuentes del sector conocedoras de la operación.

De momento, de este "pelotazo", lo que sabemos es que ya han obtenido una plusvalía superior a los 900 millones de euros con la venta de su 14,3% en Indra. Y lo otro que sabemos es que Indra quiere mantener los planes que ya tenía, incluso antes de la llegada de Ángel Escribano a la presidencia de la compañía por obra y gracia de Pedro Sánchez, unos planes que pasaban por abosorver Escribano, no en vano, una de las compañías más importantes de la defensa en España, con uno de los sistemas más innovadores en equipamiento como es su torreta de combate remota.

Pero Ángel Escribano ha dejado de ser útil al Gobierno. Sus desavenencias con Santa Bárbara, filial de General Dynamics, ha conducido a la ejecución de los planes de defensa a un callejón sin salida, y la obstinación de Ángel Escribano, según cuentan algunas fuentes, para mantener el conflicto, terminó con una guerra abierta con Moncloa que terminó perdiendo. Escribano claudicó y entregó la compañía, que cuya dirección ejecutiva recae ahora en Ángel Simón y De los Mozos como Consejero Delegado.

Sin embargo, no sería descabellado pensar que los accionistas de Indra están más que encantandos con Ángel Escribano. Bajo su mandato la acción ha apsado de los 16,12 euros que costaba el día en que asumió la presidencia el 20 de enero de 2025 hasta los 48,54 euros que alcanzaba el 1 de abril de 2026. Este miércoles, cerraba en 53,7 euros.

Es decir que bajo el mandato de Escribano, la acción ha subido más de un un 200%. ¿Todo achacable a Escribano? En absoluto. Indra es una compañía pública y en 2025 vivía una oleada a favor de la defensa brutal merced a la decisión de Trump de pedir cuentas a los países Europeos para que corrieran con los costes de su defensa en lugar de estar siempre al amparo del ejército norteamericano. Esto ha supuesto una oleada de liquidez al sector que Indra ha sabido aprovechar muy bien sufirendo un rally alcista en sólo un año espectacular.

El Gobierno tiene que dar explicaciones

Sin embargo, tal y como denuncia este miércoles el Partido Popular el pelotazo de 900 millones de la familia Escribano tras una operación fallida de fusión y un brutal conflicto de intereses, merece que alguien dé una explicación, entre otras cosas, porque el Gobierno ha sido quien ha nombrado y ha cesado a Escribano.

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha querido dejar constancia de esta circunstancia en redes sociales y ha anunciado que su partido tomará medidas para tratar de conseguir que el Gobierno ofrezca algún tipo de explicación.

Más de 900 M€ de plusvalía en dos años en una fallida operación de fusión con un brutal conflicto de intereses. Nombramiento de un presidente de INDRA, dueño de la empresa con la que se iba a fusionar. Abro hilo importante 👇 pic.twitter.com/vAfgA5d4jF — Alberto Nadal (@anadalbelda) May 6, 2026

"¿Conocían los propietarios de EM&E Group (Escribano) los planes del Gobierno para Indra antes de invertir en la compañía?", se pregunta. "Conocían que iba a convertirse en el buque insignia de la política de defensa e iba a recibir contratos por miles de millones de euros?", es otra de las cuestiones que se ha Nadal en redes sociales.

Por este motivo y por las "serias sospechas" que levanta todo este pelotazo, El PP anuncia que pedirá la comparecencia de la ministra de Defensa, la presidenta de la SEPI y el Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Manuel de la Rocha.