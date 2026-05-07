España lidera el crecimiento del seguro embebido en Europa

España se ha convertido en el mercado de seguros embebidos de mayor crecimiento en Europa. Según el informe de Mordor Intelligence, el país registrará un crecimiento anual del 37,6% hasta 2031, la cifra más alta del continente.

El estudio indica que "España será el mercado de más rápido crecimiento en Europa", impulsado por la rápida adopción fintech, el avance del sandbox regulatorio y un menor nivel histórico de penetración aseguradora, que facilita la entrada de nuevos productos embebidos en comercio electrónico, movilidad y servicios digitales.

España crece en un contexto europeo igualmente acelerado, donde el mercado de seguros embebidos pasará de 3.050 millones de dólares en 2025 a 18.290 millones en 2031, con un crecimiento anual del 34,8%. Para Rafael Mihanovich, de MetLife, el crecimiento del seguro embebido responde también a "una necesidad real de protección que no siempre se traduce en contratación por los canales tradicionales".

En este sentido, Rafael Mihanovich explica que el seguro integrado "elimina fricciones y permite ofrecer protección sencilla, contextual y en el momento adecuado, dentro de la experiencia digital del cliente". Según la aseguradora, cuando el seguro se integra correctamente "deja de ser un trámite y se convierte en un elemento natural de tranquilidad y protección".

Del trámite al ecosistema digital

Un análisis compartido por el sector. Para Isabel Añón, managing director de Seguros en Accenture, "el sector asegurador está evolucionando de un modelo centrado en la venta de productos hacia otro más integrado en la vida de las personas. Factores como la longevidad, la irrupción de la inteligencia artificial en la toma de decisiones y el auge de los seguros embebidos están redefiniendo la propuesta de valor, la relación con los clientes y los canales de distribución. El futuro del seguro no se decidirá solo por el contexto económico o regulatorio, sino por la capacidad de las aseguradoras para integrarse en los ecosistemas donde hoy se toman las decisiones".

En el conjunto europeo, la contratación digital representa ya "el 93,1% del mercado", un modelo completamente asentado y que también se refleja en España, donde el consumidor adopta con rapidez servicios financieros integrados. Las coberturas asociadas a electrónica son actualmente una de las categorías con mayor dinamismo, impulsadas por el crecimiento del comercio online y las soluciones de financiación BNPL.