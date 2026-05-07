La inmigración dispara la población de España que roza los 50 millones de habitantes

La población residente en España aumentó en 97.021 personas durante el primer trimestre de 2026 y alcanzó los 49.687.120 habitantes a 1 de abril, según datos del INE. De esta forma, el crecimiento se sostuvo por el aumento de personas nacidas en el extranjero, mientras que la población nacida en España volvió a reducirse.

Al respecto, el INE señala que de los casi 49,7 millones de residentes en España, 39.019.309 habían nacido en España, una cifra que supone 31.822 personas menos respecto al trimestre anterior. En paralelo, la población española nacida en el extranjero ascendió a 3.321.397 personas. Por otro lado, el número de extranjeros residentes en España aumentó en 94.182 personas durante los tres primeros meses del año, hasta situarse en 7.346.414 habitantes.

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Así las cosas, las principales nacionalidades de las personas inmigrantes que llegaron a España entre enero y marzo de 2026 fueron la colombiana, la marroquí y la venezolana. Concretamente, el INE cifra en 38.600 las personas de nacionalidad colombiana que llegaron al país durante el trimestre. Por su parte, les siguieron los ciudadanos de nacionalidad marroquí con 25.700 llegadas y los venezolanos, con otras 21.200 personas.

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Del mismo modo, las nacionalidades con más salidas de personas que regresaron a sus países de origen fueron la marroquí y la colombiana. Según los datos publicados por el INE, en este período se registraron 11.700 salidas de ciudadanos marroquíes y 11.200 de colombianos. Asimismo, también destacaron las salidas de personas de nacionalidad venezolana y rumana, con 5.100 casos en ambos grupos.

Con todo, las estadísticas del INE reflejan que durante el primer trimestre del año la población aumentó en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias y en la ciudad autónoma de Melilla. Concretamente, los mayores incrementos relativos se produjeron en la Comunidad Valenciana, donde la población creció un 0,39%, seguida de Castilla-La Mancha con un 0,36% y de la Región de Murcia, con un aumento del 0,33%. También registraron aumentos por encima de la media la Comunidad de Madrid, con un crecimiento del 0,32%, y La Rioja, con un 0,29%.