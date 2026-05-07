La farsa de las pensiones: Sánchez paga jubilaciones con fondos UE tras 6 años con agujeros anuales de 50.000 millones

No. La salud de las pensiones no está asegurada ni mucho menos. Y no es una opinión: son cifras. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha dejado de incrementar las pensiones bajo el argumento de que su sostenibilidad está asegurada. Y es, simple y llanamente, una más de sus mentiras. Sánchez ha pasado ahora a pagar jubilaciones con fondos de la UE, tal y como acaba de denunciar el Tribunal de Cuentas, después de seis años con agujeros reales anuales de más de 50.000 millones. Porque las cotizaciones no consiguen pagar, ni de lejos, las prestaciones.

Los datos oficiales dejan ver con claridad lo que está ocurriendo. El Gobierno de Pedro Sánchez tomó posesión a mitad de 2018. Pues bien, en ese momento, la deuda de la Seguridad Social oscilaba entre los 35.000 millones y los 38.000 millones. Al cierre de ese año, de hecho, la cifra quedó fijada oficialmente en 41.194 millones de euros. Y el último dato actualizado ha elevado ese importe a nada menos que 136.181 millones en el pasado mes de febrero. Todo un récord absoluto.

¿Pero es esa la salud calamitosa real de la Seguridad Social? Casi tendríamos que decir que ojalá. Porque a esa cifra se llega después de una asignación anual de transferencias brutal desde el Estado –es decir, desde nuestros impuestos y los de los propios pensionistas, que también las pagan–. Un volumen de transferencias para tapar y disimular el agujero real de cerca de 50.000 millones desde hace seis años.

Datos demoledores

Los datos son demoledores. Así, en 2020, la deuda se incrementó oficialmente en 30.331 millones, sin contar con una inyección por la puerta de atrás de 45.578 millones. En 2021 pasó algo parecido: 11.830 millones más de deuda y pagos camuflados desde el Estado de 48.002 millones adicionales. En 2022 siguió la sangría: 8.992 millones más de deuda y transferencias para tapar el agujero de 42.697 millones. En 2023, aumento de deuda de 9.995 millones más pagos camuflados de 43.832 millones. En 2024, 10.001 millones más de deuda y transferencias antiboquetes de 48.121 millones. Y en 2025, transferencias directas desde los Presupuestos Generales del Estado récord por valor de 52.990 millones de euros y préstamos concedidos hasta dejar esa cifra conjunta en 61.342 millones de euros.

Por eso ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido al pago de partidas con fondos de la UE. Porque, en contra de lo que asegura, las pensiones y la Seguridad Social se han convertido en un eterno boquete y en una muestra evidente de la falta de atención y reformas a uno de los problemas más graves que acechan a la población española.

De hecho, todas esas transferencias y aumentos de deuda, que desde 2017 han rebasado ya los 400.000 millones, nos han llevado a que, en 2023, la cifra real de agujero acumulado superó ya el medio billón. Y a agosto de 2025, se situó en los 598.000 millones.

Pero el Gobierno ha decidido seguir con la mentira para que sea el siguiente o los siguientes partidos en el poder los que se encuentren con este problema. Por eso ha decidido empezar a enjuagar ahora el boquete de las pensiones con fondos de la UE por valor de 2.389 millones.