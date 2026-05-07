La prestación media del paro sube en 725 euros por persona con Sánchez

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha hecho públicos los datos sobre desempleo del mes de abril, donde oficialmente el paro registrado se ha situado en 2,35 millones de personas.

En este sentido, desde el Ministerio se afirma que el número de beneficiarios a finales de marzo (últimos datos disponibles) de una prestación por desempleo fue de 1.777.568 en total, lo que situó la tasa de cobertura del sistema en el 78,8%. Lo que viene a significar este indicador es que el 78,8% de las personas que estaban en paro en marzo recibieron algún tipo de ayuda económica, ya sea una prestación contributiva o un subsidio.

Como bien reconoce el propio Ministerio de Trabajo, la última vez que este indicador tuvo una tasa tan alta en un mes de marzo fue en 2010, cuando el 79,9% de los parados recibió algún tipo de prestación. En marzo del año 2010 el desempleo era del 19,4% y España estaba sufriendo las consecuencias de la crisis financiera e inmobiliaria del año 2008. En cuanto al gasto promedio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de marzo de 2026 ha sido de 1.608 euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año 2025 de 293 euros, un incremento del 22,3%.

El gasto se dispara a pesar del menor desempleo

Este gasto de 1.608 euros al mes supone un gasto de prácticamente 100 euros más que en diciembre de 2025, cuando el gasto medio fue de 1.506 euros. Es decir, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 el gasto medio mensual por persona beneficiaria ha crecido un 6,77%.

Si hacemos la comparativa con enero de 2019 la diferencia es aún mayor, pues en esta fecha, el gasto promedio mensual por beneficiario era de 883 euros, por lo que entre enero de 2019 y marzo del 2026 este gasto promedio ha crecido un 82%. Esto hace que el gasto en prestaciones sea cada vez mayor y que sólo en el mes de marzo se hayan gastado 2.142 millones de euros en este tipo de prestaciones. En el siguiente gráfico podemos ver la evolución entre 2024 y la actualidad:

Como se puede ver, el gasto de enero y febrero de 2026 es superior al de cualquier mes desde enero de 2024, y el gasto de marzo de este año es el quinto mayor gasto mensual registrado desde entonces. Con lo que, si bien hay un menor paro oficial, esto no evita que el coste de las prestaciones por desempleo sea cada vez mayor. De las 1.777.568 prestaciones por desempleo, 1.542.767 pertenecen a españoles (86,8%) y 234.800 a extranjeros (13,2%).

Con lo cual, si bien el Gobierno presume de estar reduciendo la tasa de desempleo en nuestro país, siendo esos unos datos que hay que coger con pinzas, no parece ser suficiente como para que el gasto mensual en prestaciones por desempleo siga creciendo aún cuando hay un menor número de personas en paro.