Los enigmas que deja el Gobierno tras el escándalo del uso de los fondos europeos para pagar las pensiones

Polémica después de que el Tribunal de Cuentas haya dejado en evidencia esta semana las actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez en la Seguridad Social. El organismo ha desvelado que el Ejecutivo recurrió en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones.

Según su informe de "Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024" (en el que se evalúa anualmente la fiabilidad del presupuesto público), el Tribunal de Cuentas ha destapado una fórmula contable inusual y dudosa que llevó a cabo el Gobierno en 2024 en materia de pensiones debido a una "insuficiencia de crédito" que desde el Ejecutivo no han explicado todavía a qué se debe. Primera incógnita.

Más dudas

"La insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social motivó que se autorizasen dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros (una ampliación de crédito el 6 de noviembre de 2024 por 1.722,1 millones de euros y una transferencia de crédito el 19 de noviembre de 2024 por 667,3 millones de euros), ambas financiadas con créditos sobrantes del servicio 50 "Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)", explicó el Tribunal de Cuentas.

Cabe recordar que el régimen de las clases pasivas está en pleno proceso de extinción (beneficia a funcionarios que se jubilaron antes de 2011) y su gasto en 2024 superó los 20.000 millones de euros. Además, es una partida que no se financia con cotizaciones sociales, sino que se hace directamente desde el Estado. Desde Hacienda, no han explicado por qué el Gobierno eligió estas nóminas y no cualquier otro epígrafe de gasto corriente para llevar a cabo el polémico desvío de fondos. Segunda incógnita. De hecho, resulta llamativo que haya sido el epígrafe de las clases pasivas, que es un volumen de gasto más fácil de prever con anticipación, puesto que ya no entran nuevos pensionistas en el sistema.

Hacienda y Economía dan pocos detalles

"Era un volumen muy grande y creo que no tenían de dónde obtener un crédito de esa cuantía y que no tengan que devolver. Por eso, eligieron la parte de los créditos sobrantes del servicio 50 de los fondos europeos, que es dinero anotado y que no fue gastado en 2023, pero que no puede ir a pagar cualquier partida que elija el Gobierno". Debido a la prórroga de los Presupuestos, "lo que venían haciendo hasta ahora era llevar a cabo modificaciones de créditos con el sobrante que desviaban a ministerios o áreas, pero que tuvieran que ver con la naturaleza para la que fueron creados los fondos europeos. Y no son las pensiones", explica el economista Santiago Sánchez.

Desde Hacienda se limitan a asegurar que "en ningún caso, se ha utilizado dinero del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para pagar pensiones". Sin aportar más detalles técnicos, desde el departamento de Arcadi España añaden que "el servicio 50 no es dinero del PRTR, es dinero del Presupuesto. Es una cuestión técnica y contable".

En la misma línea ha ido el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. "Estamos en un contexto de prórroga presupuestaria donde la asignación de la capacidad de gasto tiene que realizarse a través de técnicas y ajustes presupuestarios entre unas partidas y otras. Es un contexto de total normalidad. Es un elemento técnico", declaró el miércoles sin dar más explicaciones y descartando que esté "preocupado" debido a que la noticia ha llegado a Bruselas.

Cabe recordar que el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) del que depende el servicio 50 "constituye el núcleo del Fondo de Recuperación. Su finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la UE", como define en la web del propio Ministerio de Hacienda. Por tanto, estamos ante un movimiento contable que implica directamente a los fondos europeos.

¿Por qué no informaron?

Desde el Tribunal de Cuentas tampoco dudan en relacionar este pago con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Según el texto del organismo, "en las alegaciones de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos se fundamenta la excepcionalidad de la utilización de esta fuente de financiación en la previa retención de créditos sobrantes, una vez reajustados los créditos y emitidos los correspondientes documentos de retención de crédito para transferencias por los importes excedentarios en el ámbito del PRTR, conforme estaba previsto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2023". Por otra parte, "en esas mismas alegaciones se argumenta que la aplicación del crédito fue para atender necesidades ineludibles, autorizándose la transferencia y la ampliación de crédito, respectivamente", añaden.

Como figura en el párrafo anterior, el Tribunal de Cuentas asegura que esta forma de operar del Ejecutivo es algo excepcional. ¿Habrá vuelto a sufragar el Gobierno en 2025 las pensiones de las clases pasivas y los mínimos bajo esta fórmula? Otra incógnita. ¿Por qué no informó en su momento de esta decisión contable que ha salido a la luz casi dos años después? Otra pregunta sin resolver.

Dudas jurídicas

El Tribunal de Cuentas continuó criticando la elección del Gobierno de este mecanismo para pagar las pensiones, que nada tienen que ver con las bases en las que se cimentaron los fondos europeos (transición ecológica, transformación digital...). "Tras analizar los fundamentos aportados para explicar el empleo de unos créditos excedentarios y sobrantes para aplicarlos a la cobertura de unos compromisos ineludibles cuyos créditos eran deficitarios, este Tribunal considera que la actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados, dado que existe una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes en el servicio 50, para financiar las modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio, por afectar a la gestión de los fondos del MRR", concluyó.

En este sentido, el economista y colaborador de Libre Mercado, José María Rotellar, ha criticado la "artimaña presupuestaria que el Gobierno ha hecho con el artículo 9 de la Ley Presupuestaria que está en vigor desde 2023 (porque los Presupuestos están prorrogados), que dice que los remanentes de los fondos pueden ser reasignados. Ya eso va contra la reglamentación de los fondos y de la Ley General Presupuestaria. Están trampeando y esto bordea el fraude de ley".

Dudas sobre el sistema de pensiones

Otra lectura que deja este movimiento contable es el cuestionamiento del sistema de pensiones y el deterioro de la Seguridad Social. Cabe recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva aumentando sistemáticamente los créditos y las transferencias a la Seguridad Social para poder costear las mensualidades de los pensionistas porque las cotizaciones no son suficientes.

Tanto es así que, según los últimos datos del Gobierno, las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos en 2025 suman un total de 47.815 millones, un 11% más que un año antes y un nuevo récord.

Otra cifra nunca vista es la de la deuda de la Seguridad Social, que alcanzó los 136.179 millones a cierre de año, según el Banco de España. Esta cifra eleva en 94.985 millones de euros los 41.194 millones de agujero del cierre de 2018, con Sánchez ya en el Gobierno.