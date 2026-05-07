Uno de los factores que están lastrando el poder adquisitivo en nuestro país es el estancamiento de los salarios. Como consecuencia de la baja productividad y el excesivo intervencionismo del Ejecutivo en materia laboral, tanto en forma de regulaciones como de impuestos y cotizaciones, los españoles ven cómo en términos reales sus salarios son cada vez más bajos.

Ahora bien, frente a las dinámicas que se observan en el sector privado, donde el incremento de los salarios debe ir precedido por un incremento de la productividad, en el sector público los sueldos se incrementan, principalmente, en función de los intereses políticos. Así, los funcionarios ya tienen acordado cuál será el incremento salarial del que se beneficiarán este año, pudiendo ser incluso mayor gracias a la inflación.

Nueva subida salarial

A finales de año, el Ministerio que dirige Óscar López alcanzó un acuerdo con los sindicatos que establecía un incremento de sus retribuciones de al menos un 11% entre los años 2025 y 2028. Concretamente, de acuerdo con el documento firmado, se ha aplicado un incremento del 2,5% de los salarios para 2025, con efectos retroactivos. Del mismo modo, para el año 2026 se acordó una subida consolidable del 1,5% respecto a las retribuciones incrementadas.

Por otra parte, el acuerdo firmado establecía un incremento del 4,5% para el año 2027 y otra subida del 2% en 2028, según anunció el Gobierno el pasado mes de diciembre. Así las cosas, el diario Expansión informó de que este compromiso del Gobierno tendría un coste total de 22.000 millones hasta 2028, siendo la factura correspondiente al ejercicio de 2026 de 8.000 millones de euros.

Ahora bien, lo cierto es que la subida salarial para los funcionarios podría ser incluso mayor en función de los niveles de inflación que se registraran a final de año. Al respecto, el acuerdo detallaba que, en el año 2026, se aplicará una subida salarial adicional del 0,5% en caso de que la variación del IPC superara el 1,5% al término del año. De este modo, la subida de salarios para el presente ejercicio alcanzaría el 2% y, de este modo, el incremento acumulado sería del 11,4% debido al efecto arrastre de acumular año a año los porcentajes de subida.

En este contexto, cabe destacar que, según avanza el INE, en el mes de abril el IPC se habría incrementado un 3,2% en tasa anual. De hecho, en el mes de marzo la tasa anual de inflación se situó en el 3,4%, después de haber registrado una tasa del 2,3% en enero y del 2,8% en febrero.

INE

Así las cosas, si se mantienen los actuales niveles de inflación hasta final de año, al cabo de 2026 los funcionarios recibirían de media una paga extra de más de 700 euros. Así se desprende de los datos de la Seguridad Social, donde se detalla cómo en el mes de diciembre la base media de cotización en el sector público fue de 2.931 euros.

Para obtener este resultado, basta con multiplicar por doce meses los 2.931 euros de base de cotización media del sector público alcanzada en diciembre de 2025, lo que supone un total de 35.172 euros al cabo del año en términos salariales. Así, dado que, en caso de que la inflación termine el año en los niveles previstos por el acuerdo, a estos niveles salariales se les aplicará una subida del 2%, tendríamos que al término del año pasarían a ser 35.875,44 euros. En consecuencia, calculando el diferencial entre este nivel salarial y el calculado para el año anterior –35.172 euros–, obtenemos una que la prima sería de 703,44 euros anuales en términos medios.

Seguridad Social

Estos datos muestran, asimismo, que los niveles salariales dentro del sector público se sitúan, en términos medios, por encima de los que registran el conjunto de los trabajadores españoles. En este sentido, la Seguridad Social detalla que la base media entre las distintas actividades alcanzó los 2.337 euros, siendo la mayor la del sector del suministro de energía, con 3.978 euros, y la más baja la registrada en la hostelería, con 1.446 euros.

Con todo, gracias a estos acuerdos firmados con los sindicatos, el Gobierno de Pedro Sánchez seguirá incrementando el gasto público destinado al pago de los salarios de los funcionarios. Precisamente, en Libre Mercado hemos informado de que en el año 2025 el gasto en nóminas públicas alcanzó los 181.494 millones de euros, habiéndose incrementado un 42,2% desde 2018.