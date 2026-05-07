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Meloni da una lección a Sánchez: así es su ley para acelerar el desalojo de okupas

El Gobierno de Meloni busca aprobar una ley para agilizar los desalojos de okupas y de inquiokupas, acabando así con la inseguridad jurídica.

El Gobierno de Meloni busca aprobar una ley para agilizar los desalojos de okupas y de inquiokupas, acabando así con la inseguridad jurídica.
28 de abril de 2026, Italia: Foto IPP/Marco Mattei. Roma, Rueda de prensa de Giorgia Meloni, primera ministra del Gobierno y presidenta del Consejo de Ministros de la República Italiana. (Crédito de la imagen: © Italy Photo Press vía ZUMA Press) | Cordon Press

Mientras en España el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho más que favorecer la okupación y la inquiokupación durante todo su mandato, haciendo que la inseguridad jurídica aumentara año a año, en otros países de nuestro entorno europeo se lucha de forma activa contra esta problemática. El ejemplo más reciente lo tenemos en Italia, donde el Ejecutivo de Giorgia Meloni aprobó hace unos días un proyecto de ley para acelerar "los desalojos de propiedades ocupadas ilegalmente".

La propia Giorgia Meloni publicaba el siguiente post en su cuenta de X este martes:

"Durante demasiado tiempo, quienes alquilaban una vivienda se han visto desprotegidos ante las ocupaciones ilegales, la morosidad y los plazos excesivamente largos para recuperar la posesión de su inmueble. Esto ha llevado a muchos propietarios a dejar de alquilar, lo que ha agravado la escasez de viviendas y ha contribuido al aumento de los alquileres. Con las nuevas normas aprobadas por el Gobierno, agilizamos la liberación de los inmuebles y reforzamos la protección de quienes respetan la ley. Una nación seria defiende a los ciudadanos honestos: protege los derechos de quienes pagan el alquiler puntualmente y también de quienes ponen a disposición una propiedad respetando las normas".

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Este proyecto de ley se aprobó el pasado 30 de abril, aunque aún tiene que ser aprobado por el Parlamento italiano. En cualquier caso, esto es lo que se dijo en el comunicado de prensa emitido por el Gobierno tras el Consejo de Ministros.

El Gobierno italiano busca acelerar la expulsión de los okupas

"La ley introduce medidas para agilizar y hacer más eficaz el desalojo de los inmuebles ocupados ilegalmente, incluidos los casos de vencimiento del contrato de alquiler o de impago por parte del inquilino. Se interviene en los procedimientos de notificación y ejecución del desalojo, con una reducción de los plazos de ejecución y con la introducción de un procedimiento de urgencia que prevé la emisión de un auto de desalojo del inmueble en un plazo de 15 días desde la interposición del recurso. También se prevé una multa por demora equivalente al 1% del alquiler mensual por cada día de ocupación que exceda el plazo fijado por el juez".

El contenido total del proyecto de ley aún se desconoce, ya que no ha sido presentado al Parlamento de Italia, aunque lo que se ha avanzado por parte del Gobierno de Meloni es suficiente para saber el sentido en el que se orienta este proyecto de ley, no siendo otro que el de proteger la propiedad privada.

El discurso de Meloni, quien entiende que una mayor seguridad jurídica también hará que aflore más vivienda en alquiler, contrasta con las declaraciones a las que nos tiene acostumbrados nuestro Gobierno, que continuamente apela al señalamiento de los propietarios y busca proteger a los okupas.

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