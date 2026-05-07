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Nueva oferta del Santander para profesionales: préstamos al 5,5% y ventajas exclusivas

La oferta combina productos financieros en condiciones preferentes con servicios exclusivos no financieros para ofrecer una experiencia premium.

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La oferta combina productos financieros en condiciones preferentes con servicios exclusivos no financieros para ofrecer una experiencia premium.
Una persona con el ordenador. | Pixabay/CC/janeb13

Banco Santander ha anunciado el lanzamiento de una nueva propuesta de valor dirigida a colectivos profesionales estratégicos, con el objetivo de reforzar su vinculación con funcionarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, docentes y empleados universitarios, ingenieros, profesionales de la justicia y de la salud, pilotos y controladores aéreos y empleados de reconocidas empresas.

Con este proyecto, refuerza su posicionamiento en segmentos de alta cualificación, caracterizados por una elevada exigencia profesional, poco tiempo disponible y una clara demanda de soluciones de valor añadido.

La nueva oferta se articula en torno a una propuesta financiera competitiva, diseñada para facilitar la gestión diaria y el acceso a financiación en condiciones preferentes. Los clientes de estos colectivos podrán disponer de una cuenta corriente sin condiciones, sin comisiones de mantenimiento ni de administración, así como de financiación adaptada a sus necesidades. La oferta incluye el anticipo de hasta seis nóminas sin comisiones y préstamos personales en condiciones ventajosas, con un tipo de interés del 5,5% TIN y plazo de hasta siete años.

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La propuesta incorpora además soluciones específicas para formación, con un préstamo para la formación en el sector de la aviación a un tipo de interés del 3,6% TIN y dos años de carencia de capital. Se incluye además una bonificación de hasta el 6 % por el traspaso de planes de pensiones y condiciones especiales en seguros de protección.

Adicionalmente, Santander introduce como principal novedad el acceso sin coste a servicios no financieros exclusivos, concebidos para aportar comodidad, optimizar el uso del tiempo y ofrecer una experiencia diferencial, más allá de la oferta tradicional de un banco. Estos servicios, con hasta dos usos anuales, incluyen una oferta en viajes: acceso a salas VIP en cualquier país, servicios fast track y de recogida personalizada en aeropuertos, estaciones de tren, puertos o incluso en el propio domicilio, así como una eSIM con datos ilimitados en cualquier país.

En el ámbito del ocio y bienestar: servicios a domicilio, como chef privado, asistencia en el hogar o tratamientos de bienestar y belleza. Incluye, además, asistencia ilimitada en gestiones telemáticas, orientada a simplificar trámites y facilitar el día a día de estos profesionales.

Con esta iniciativa, Santander apuesta por los colectivos profesionales y responde a una estrategia de diferenciación basada en un enfoque integral, que combina productos financieros competitivos con experiencias y servicios premium, alineados con las nuevas demandas del mercado.

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