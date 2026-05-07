Desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa el número de trabajadores públicos ha aumentado en 450.000 pero eso no quiere decir que todos tengan un trabajo fijo. Según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año, España ha alcanzado un nuevo récord de funcionarios que asciende hasta los 3,6 millones; sin embargo, más de un millón de ellos siguen en situación de interinidad o de contrato temporal. Y es que trabajar en el sector público en la actualidad no es garantía de tener un trabajo para toda la vida, sino que estos empleados encadenan contratos consecutivos incluso durante décadas. Es lo que lleva a la gran contradicción del Ejecutivo, que presume de estar acabando con la temporalidad en el sector privado, pero se olvida del público. La tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas asciende al 32,2% -datos de 2025- frente a la del 12% del sector privado y que se ha logrado, entre otras cosas, por la reforma de la reforma laboral de la que tanto presume la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En este contexto no hay que olvidar que el verdadero motor del mercado laboral español se produce en el sector público con un ritmo de crecimiento del 4,5% frente al 2 del sector privado. Este engorde del empleo a golpe de gasto público maquilla las estadísticas laborales y goza de prestigio entre aquellos que premian en las urnas la creación de nuevos puestos de trabajo en las Administraciones.

De hecho, este martes el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha anunciado la aprobación en Consejo de Ministros de un 1% más de plazas que en el año pasado, pasando de 36.588 en 2025 a 37.017 este 2026. De este grueso, 27.232 son vacantes para la Administración General del Estado y 9.785 para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La novedad principal de este año es que el Gobierno ha puesto su empeño en la digitalización y por eso destinará más de 1.700 puestos para las TIC -un 45% más que en la anterior oferta- así como la convocatoria por primera vez en la historia de la Administración Pública de plazas de especialistas en IA, ciberseguridad y ciencia del dato. La modernización de las Administraciones Públicas es necesaria pero es normal que haya temor entre los que piensan que se destruirán puestos de trabajo.