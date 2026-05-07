La dirección de Renault ha comunicado este jueves a los sindicatos que suspende la adjudicación de vehículos para sus factorías de España y ha rebajado su propuesta para el convenio colectivo para los próximos tres años. Esto se ha producido en el marco de la décima reunión de negociación del convenio para los próximos tres años con los sindicatos, después de que estos se hayan negado a aceptar las condiciones de la empresa.

Al parecer, según informa Europa Press, Renault había presentado a primera hora una propuesta en la que mejoraba levemente algunos aspectos del bloque salarial como la paga única anual para los próximos tres años, de manera que ofrecía una subida de IPC más un punto adicional y una paga única de 400 euros, la misma que en 2027 con un incremento ligado al IPC, mientras que en el último año de vigencia del convenio ofrecía una subida equivalente a la inflación y otros 200 euros brutos.

Además de esto, también se contemplaban otra serie de mejoras como el aumento de la contratación de indefinidos de 100 a 300 empleados, subir la hora extra un 15% y limitar el máximo de sábados por año a 14 sábados por turno.

La propuesta de Renault incluía estas ventajas

En su última propuesta presentada en esta reunión también se planteaba la reformulación de la prima de resultados (con un mínimo de 120 puntos), la creación de una nueva prima de contribución colectiva que aseguraba al menos 335 euros para 2026, 50 euros para el 2027 y otros tantos para el siguiente ejercicio además del incremento del precio de las horas extra.

No obstante, tras la negativa de los sindicatos a aceptar el acuerdo, Renault ha anunciado que suspende la adjudicación de vehículos y ha realizado una nueva propuesta a la baja para un convenio de tres años con subidas anuales únicamente ligadas al IPC, además de una eliminación de la prima de contribución.

La propuesta rechazada por los sindicatos también incluía otras medidas en materia de empleo, como la posibilidad de ajustar a la nueva legislación vigente la regulación de la jubilación parcial, posibilitar la jubilación parcial manufacturera y los 300 contratos indefinidos, mientras que en lo que se refiere a jornada se contemplaba acordar una nueva política de desconexión digital durante 2026 y abordar anualmente durante la negociación de los calendarios laborales la posibilidad de la rotación o no de turno durante los periodos de vacaciones.

Incluía hasta una red de gimnasios gratuita

En el ámbito de la salud laboral, el acuerdo habría permitido la inversión mínima anual de 300.000 euros para el conjunto de las fábricas con el fin de mejorar sus condiciones, asegurar una temperatura mínima de 16 grados en los puestos de taller, formación en materia de salud laboral, ampliar fisioterapia y la escuela de espalda.

También se había propuesto la creación de una comisión de absentismo, un plan de salud con aplicaciones de salud física, salud mental, nutrición y el acceso a una red de gimnasios gratuita. Por último, también se habían incluido una serie de descuentos para la adquisición de vehículos fabricados en España en una media del 15% y el 20%, además de mejoras de las condiciones de renting de algunos modelos y versiones.

Sin embargo, al no haberse llegado a ningún acuerdo, Renault ha señalado que se ve obligada a suspender la adjudicación de vehículos a España "y por tanto el escenario cambia a uno de bajada de producción, sin llegada de nuevos productos y sin compromiso de mantenimiento del empleo".