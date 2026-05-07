Trump da un ultimátum a la UE sobre los aranceles tras hablar con Von der Leyen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una seria advertencia a la Unión Europea en materia de política comercial. Tras mantener una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el mandatario norteamericano ha exigido a Bruselas que cumpla con el acuerdo alcanzado el año pasado, bajo la amenaza de imponer nuevas e importantes barreras económicas que perjudicarían gravemente las exportaciones del Viejo Continente.

A pesar de la contundencia del mensaje, Trump ha calificado el diálogo con su homóloga comunitaria de excelente. Según ha detallado el propio inquilino de la Casa Blanca a través de sus redes sociales, el principal objetivo de este ultimátum es garantizar que la Unión Europea haga honor a su promesa de reducir sus aranceles a cero. "Acordé darle de plazo hasta el 250.º aniversario de nuestro país o, de lo contrario, sus aranceles subirían inmediatamente a niveles mucho más altos", ha advertido el líder republicano, fijando así una fecha límite inamovible que coincide con la festividad del 4 de julio del año 2026.

El jefe de Estado estadounidense ha subrayado además que su Gobierno lleva meses esperando pacientemente a que los socios europeos implementen las medidas de este pacto, al que se refirió de manera contundente como el mayor acuerdo comercial de la historia, gestado originalmente durante una cumbre bilateral en Escocia. La defensa firme de un mercado libre y justo para las empresas estadounidenses ha sido una de las banderas fundamentales de su presidencia y, en este sentido, no parece en absoluto dispuesto a permitir concesiones estratégicas que perjudiquen los intereses soberanos de su nación.

Por su parte, Ursula von der Leyen ha tratado de rebajar la tensión diplomática y ha ofrecido una visión optimista sobre el estado actual de las negociaciones. La dirigente alemana ha confirmado ante los medios que el intercambio entre ambos líderes ha sido muy positivo y ha garantizado de manera explícita que Bruselas permanece plenamente comprometida con la aplicación del texto. En esta línea conciliadora, ha destacado que se están logrando avances verdaderamente satisfactorios para hacer efectiva la ansiada reducción arancelaria a principios de julio, lo que podría desactivar de forma definitiva la imposición de las anunciadas represalias comerciales.

Más allá del terreno puramente económico y arancelario, la sintonía política entre Washington y la Unión Europea ha sido absoluta en lo relativo a la política exterior y de seguridad, especialmente ante el peligroso desafío que representa el régimen de los ayatolás. Trump ha reveló un total consenso sobre la amenaza nuclear iraní, dejando meridianamente claro que a la dictadura islámica no se le puede permitir bajo ninguna circunstancia acceder a armamento de destrucción masiva. "Coincidimos en que un régimen que asesina a su propio pueblo no puede controlar una bomba capaz de matar a millones de personas", ha enfatizado el mandatario con rotundidad.

Von der Leyen ha respaldado firmemente esta incuestionable postura prooccidental, reiterando con firmeza que Irán nunca debe poseer una temible bomba atómica. La presidenta de la Comisión Europea ha recordó que los dramáticos acontecimientos recientes en Oriente Medio han demostrado con absoluta crudeza que los riesgos reales para la estabilidad regional y la seguridad mundial son demasiado elevados si no se frena a tiempo el expansionismo agresivo de Teherán. Esta revitalizada alianza transatlántica resulta, por tanto, vital e insustituible para contener de manera eficaz a las peores dictaduras y para defender sin titubeos los valores fundamentales de las democracias liberales en todo el globo.