Un 3,6% de los alimentos importados analizados por la UE incumple los límites de pesticidas

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) mantiene que los alimentos comercializados en la Unión Europea presentan un elevado grado de cumplimiento de la normativa sobre residuos de plaguicidas. No obstante, el último informe del organismo europeo pone el foco sobre las importaciones: un 3,6 % de los productos analizados en los controles reforzados en frontera incumplían los límites legales de residuos.

El apartado más sensible del informe corresponde a las importaciones. Por primera vez, la agencia distingue de forma separada los resultados de los controles reforzados en frontera sobre determinados productos y países considerados de mayor riesgo.

Estos controles implican que los envíos quedan retenidos hasta disponer de los resultados de laboratorio. La EFSA explica que "el producto se introduce en el mercado de la UE si los resultados de laboratorio confirman que cumple las normas de la UE".

De las 39.433 muestras de alimentos importados analizadas en el marco de estos controles, el 38,3 % no presentaba residuos cuantificables y el 56,2 % contenía residuos de plaguicidas dentro de los límites legalmente permitidos. Alrededor del 5,5 % superó los límites de la UE, de los cuales el 3,6 % no cumplía con la normativa (tras tener en cuenta la incertidumbre de medición). Se impidió que estos lotes no conformes entraran en el mercado alimentario de la UE.

Análisis de los productos europeos

El estudio, elaborado a partir de más de 125.000 muestras recogidas en Europa durante 2024, concluye que "el cumplimiento de los límites de residuos de plaguicidas establecidos por la UE sigue siendo elevado". La agencia europea añade además que "el riesgo para la salud humana derivado de los residuos de plaguicidas en los alimentos sigue siendo bajo".

En el caso del muestreo coordinado europeo —que busca ofrecer una fotografía representativa del mercado comunitario— se analizaron 9.842 muestras de productos como berenjenas, plátanos, brócoli, melones, pimientos, uvas, aceite de oliva o huevos. Según la EFSA, "el 98,8 % de las muestras se consideraron conformes con la legislación de la UE", un porcentaje prácticamente idéntico al registrado en 2021.

El informe detalla además que "no se detectaron residuos cuantificables de plaguicidas en el 43,1 % de las muestras", mientras que el 54,5 % contenía residuos dentro de los límites permitidos. Solo el 1,2 % terminó considerándose no conforme tras aplicar los márgenes técnicos de medición.