Cuánto cuesta llenar el depósito: precios de la gasolina hoy

Llenar el depósito de un coche medio sigue suponiendo un importante esfuerzo para los conductores españoles, aunque los carburantes han moderado ligeramente su escalada respecto a los máximos registrados hace semanas.

Según los últimos datos, la gasolina Sin Plomo 95 registra este 8 de mayo precios que oscilan entre los 1,547 euros por litro en Sevilla y los 1,608 euros en Barcelona. Madrid se mantiene entre las provincias con importes más contenidos, situándose en 1,572 euros por litro, mientras que Murcia y La Coruña también presentan cifras relativamente moderadas.

La gasolina 98, tradicionalmente más cara, continúa cerca de máximos elevados. Toledo lidera los precios con 1,777 euros por litro, seguida de Barcelona, Vizcaya y Guadalajara, todas por encima de los 1,75 euros. Solo Murcia logra bajar claramente de esa barrera, con un precio medio de 1,697 euros por litro.

El diésel

En el caso del diésel, el Gasóleo A se mueve entre los 1,718 euros por litro de Toledo y los 1,757 euros de Sevilla. El Gasóleo A+, por su parte, sigue siendo el carburante más caro en muchas estaciones de servicio, alcanzando los 1,834 euros por litro en Sevilla y superando ampliamente los 1,80 euros en varias provincias españolas.

Llenar un depósito medio de 50 litros cuesta actualmente entre 77 y 80 euros con gasolina 95, dependiendo de la provincia. En el caso de la gasolina 98, el desembolso ya se sitúa entre los 85 y los 89 euros. Para quienes utilizan vehículos diésel, repostar Gasóleo A supone un gasto cercano a los 86 u 88 euros, mientras que optar por Gasóleo A+ puede elevar la factura por encima de los 90 euros.

Pese a la ligera estabilización de las últimas semanas, el coste del combustible continúa siendo una de las principales preocupaciones para millones de familias y trabajadores que dependen del vehículo privado en su día a día.