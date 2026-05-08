De inspectores a arquitectos: así reparte el Gobierno las 37.017 plazas de empleo público

El Gobierno ha aprobado ya la nueva oferta de empleo público para este año 2026. Concretamente, como hemos informado en Libre Mercado, tal y como anunció el ministro de Función Pública, Óscar López, este año se han convocado 37.017 plazas, lo cual supone un incremento del 1% con respecto a las 36.588 plazas de 2025.

De este modo, se convocan 27.232 plazas para la Administración General del Estado y 9.785 para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No obstante, resulta interesante también analizar cuáles son los trabajos concretos para los cuales el Gobierno ha dispuesto nuevas vacantes.

Nuevas plazas de funcionariado

De acuerdo con la información publicada por el BOE, la oferta de empleo público incluye, dentro de la Administración General del Estado, como personal funcionario del grupo A1, 25 plazas de abogados del Estado, 53 arquitectos de la Hacienda Pública y 40 de carrera diplomática, entre otros, además de 130 plazas de superior de inspectores de Hacienda y 70 de inspectores de Trabajo y Seguridad Social. De este modo, se ofertan 2.229 plazas del grupo A1 dentro de la Administración General del Estado.

Por otra parte, la oferta incluye, dentro del grupo A2, 103 plazas de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos, 1.255 para la gestión de la Administración del Estado y 400 plazas de gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado, entre otras, alcanzando una suma total de 3.584 plazas para este grupo para la Administración General del Estado.

Por su parte, el grupo C1 cuenta con 7.254 plazas dentro de la Administración General del Estado, incluyendo 1.050 para ayudantes de instituciones penitenciarias y 2.300 de general administrativo de la Administración del Estado, además de 1.100 para administrativo de la Seguridad Social. En este sentido, dentro del personal funcionario de la Administración General del Estado, también se incluyen 1.556 plazas para el subgrupo C2, donde destacan las 1.450 de general auxiliar de la Administración. Por tanto, las plazas de personal para la Administración General del Estado alcanzan las 14.623.

A estas se les suman las 1.904 plazas de personal laboral para la Administración General del Estado, entre las que destacan las 1.567 plazas convocadas en el marco del IV Convenio Único de Personal Laboral de la AGE. En consecuencia, la oferta de empleo público incluye un total de 16.527 plazas para la Administración General del Estado. Del mismo modo, la oferta incluye también 461 plazas en entes públicos, que se dividen entre 17 plazas de personal funcionario y 444 de personal laboral, a las que se suman otras 2.264 plazas de acceso libre.

Con todo, cabe destacar que, en el ámbito de la educación, dependiente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, cuyas plazas corresponden al grupo A1, se incluyen 24 plazas de profesores de enseñanza secundaria y 40 de catedráticos de enseñanza secundaria.